¿Cuál es la relación personal que tienen Manny Machado y Nick Castellanos?

Nick Castellanos se reportó al campo de entrenamiento de los San Diego Padres con mucho entusiasmo, ya que compartirá equipo con su gran amigo de la infancia, Manny Machado. El veterano fue dejado en libertad por los Philadelphia Phillies y de inmediato encontró un contrato en California.

La relación de Castellanos y Machado data de la época en la que jugaban en categorías infantiles en Florida, cuando se hicieron grandes amigos y es una relación que aún mantienen. Tras años de enfrentarse en las Grandes Ligas, ahora podrán luchar por el mismo objetivo.

Machado fue uno de los más emocionados al conocer la noticia de que los Padres contrataron a Castellanos después de su salida de Philadelphia. "Es un sueño hecho realidad", dijo el dominicano Machado, nacido en Miami pero con raíces quisqueyanas.

"Recuerdo haber jugado contra Manny a los 9 años. Ahora, como adultos con familias, puedo jugar con él y aún persigo mí sueño de la infancia de ser campeón de la Serie Mundial. Él no ha ganado y estot aquí para ayudarlo, como sea que me necesite", dijo Castellanos, en entrevista con Bri Savant.

Los Padres fueron los grandes ganadores de este movimiento con Castellanos, ya que aprovecharon que el jardinero salió por la puerta de atrás del conjunto de los Phillies. El veterano recibirá el salario mínimo de la MLB (780.000 dólares), ya que losPhillies pagarán los $20.000.000 de su salario.

A pesar de deberle esa cantidad de dinero, los Phillies prefirieron salir de él. Una controversial declaración de Castellanos sobre el manager de Philadelphia, Rob Thomson, pudo provocar el divorcio entre el jugador y la organización.

Sin embargo, Castellanos no estuvo a la altura del gran contrato que firmó con Philadelphia por cinco años y $100 millones. El jugador de 33 años de edad bateó para .250 con 17 jonrones y 72 carreras impulsadas en 147 juegos el año pasado.

Con el apoyo de Machado, Castellanos espera tener un segundo aire en su carrera, en uno de los mejores equipos de la Liga Nacional. En su carrera, tiene promedio de .272, con 250 jonrones, 920 carreras impulsadas en 1.688 encuentros, divididos con los Detroit Tigers, Chicago Cubs, Cincinnati Reds, y los Phillies.

Jugar varias posiciones y el poder que tiene en su bate le permitirá a Castellanos encontrar un puesto en el lineup de los Padres, pero todo va a depender de lo que muestre en el Spring Training.

Más noticias sobre MLB