¿Cuál será el rival de República Dominicana en semifinales del Clásico Mundial 2026?

República Dominicana no baja el ritmo. Derrotó por nocaut a Corea del Sur en cuartos de final para regresar a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol por primera vez desde 2013, se mantuvo invicta en esta edición, llegó a 14 jonrones (igualó la marca para una edición del torneo impuesta por México en 2009) y llegó a 51 carreras anotadas por apenas 10 permitidas.

Esas cifras demuestran no sólo una ofensiva arrolladora, sino también un cuerpo de pitcheo sólido y esa combinación es la que les permite ser optimistas con sus opciones de titularse en este torneo.

“Nosotros vinimos aquí con una misión, que es ganar un campeonato y en eso es que nosotros nos estamos enfocando”, dijo el manager de República Dominicana, Albert Pujols. “Tenemos un equipo que te puede hacer daño, no solamente con el bate, sino de la manera en que juegan a la pelota, agresiva”.

More angles of the homer that sent the Dominican Republic to the semifinals!! 🇩🇴 pic.twitter.com/8auiAodrEv — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 14, 2026

“El equipo ha demostrado la capacidad de hacer carreras de diferentes formas”, agregó Pujols. “Especialmente esa agresividad, corriendo las bases... Yo creo que eso es lo importante que este torneo es para nuestro país”.

No hay dudas de que los dominicanos están inspirados y de que tienen talento para conseguir su objetivo, pero su siguiente paso será tal vez el desafío más complicado que deben enfrentar en su camino al título.

¿Cuál sería su próximo rival?

Esta semifinal ya tiene a sus rivales definidos. República Dominicana tendrá que medirse contra Estados Unidos este domingo en el loanDepot park de Miami. Será una gran prueba para la contundente toletería quisqueyana tener en frente al ganador del Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, el abridor anunciado por el manager Mark DeRosa.

Austin Wells tendrá que verse la cara con su capitán de los New York Yankees, Aaron Judge, y el enfrentamiento entre Judge y compañía contra Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr. le añade un interés extra al partido.

¿República Dominicana ha alcanzado las semifinales antes?

Se está jugando la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol y República Dominicana - que siempre parte entre los favoritos - consiguió con su contundente triunfo ante Corea del Sur meterse en semifinales por tercera vez en la historia del torneo.

El primer choque de semifinales de los dominicanos fue en el estreno del Clásico, en 2006, cuando fueron superados por la selección de Cuba con marcador de 3-1. La segunda ocasión llegó en 2013 y derrotaron a la escuadra de Países Bajos para meterse en la final. En el duelo decisivo se impusieron ante Puerto Rico para coronarse invictos.

¿Cuánto dinero ganaría República Dominicana en el Clásico Mundial?

Por alcanzar las semifinales del torneo, la federación de República Dominicana se ganó $1.250.000. La cifra se suma a las ganancias obtenidas por las rondas anteriores y les da una bolsa de 3.5 millones de dólares acumulados.

De conseguir el pase a la final sumaría otros $1.250.000 y el acumulado alcanzaría los 4.5 millones de dólares. Si son campeones, recibirían 2.5 millones de dólares, y el premio total de todas las rondas sería de $7.500.000.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol