¿Cuál será la sede de la Serie del Caribe de 2027?

Resta menos de un mes para el inicio de la Serie del Caribe 2026, un evento que albergará, a último momento, el estado mexicano de Jalisco debido a problemas extradeportivos con la sede original, Venezuela.

En consecuencia, México encadenará tres ediciones al hilo organizando el tradicional evento latinoamericano, ya que Mexicali fue la casa de esta cita en 2025, en tanto que Hermosillo hará la propio en 2027.

De ese modo, la capital de Sonora volverá a colocarse en el centro de la diana del béisbol en ese área del continente al ser elegida como sede de la Serie del Caribe 2027, por lo que reunirá a los equipos campeones de las ligas invernales que componen la CBPC, junto a, seguramente, uno o más invitados.

¿Hermosillo tiene tradición en el béisbol?

Hermosillo no es una ciudad cualquiera dentro de la pelota mexicana y latinoamericana. Desde su primera participación como anfitriona de la Serie del Caribe en 1974, en el histórico Estadio Héctor Espino, hasta las citas de los años 80 y 90, la capital sonorense ha sido un referente del deporte en suelo azteca.

De hecho, 2027 será la séptima ocasión en la que Hermosillo organiza este importante evento internacional, pasando a liderar el ranking vitalicio de la justa, y la segunda en el parque Fernando Valenzuela, anteriormente conocido como Estadio Sonora.

Semejante vínculo con el béisbol se refleja también en la pasión de su afición, la presencia constante de figuras de renombre y la regularidad con la que el equipo local, Naranjeros de Hermosillo, compite con éxito en la Liga Mexicana del Pacífico, uno de los principales circuitos invernales de la zona.

¿Cómo es el Estadio Fernando Valenzuela?

El Estadio Fernando Valenzuela de Sonora volverá a poner su inmueble para la Serie del Caribe, ahora en 2027.

Inaugurado en 2013, justo para albergar el tradicional certamen caribeño en dicho año, este moderno y funcional recinto se ha convertido en uno de los más importantes del norte en el país azteca.

Con una capacidad aproximada de 16.000 espectadores, el antiguo Estadio Sonora se caracteriza por su excelente visibilidad desde cualquier localidad, junto a una infraestructura de primer nivel y ambientes cómodos para los fanáticos y clubes visitantes. Su construcción marcó un hito en la ciudad al sustituir al antiguo Héctor Espino como la casa de los Naranjeros, ocasionando gran atención mediática y de público, una vez fue abierto.

Asimismo, la experiencia de Hermosillo organizando la Serie del Caribe 2013 resultó muy bien acogida por los fans y la prensa especializada. Aquella edición no sólo fue un éxito logístico; dejó momentos memorables sobre el terreno de juego, incluyendo una emocionante final que atrajo a seguidores de toda la región.

El Estadio Fernando Valenzuela ya tiene mucha tradición en el béisbol internacional | Norte Photo/GettyImages

¿Por qué México vuelve a albergar la Serie del Caribe?

Aunado a responder a la tradición beisbolera y al calendario de la Confederación del Caribe, la elección de México para ser sede del mayor torneo de Latinoamérica también se debe a circunstancias recientes en el ámbito internacional.

La edición 2026, que originalmente estaba programada para jugarse en Venezuela, enfrentó serias complicaciones debido a tensiones políticas y problemas extradeportivos en ese país, lo que llevó a que varias ligas, incluyendo la puertorriqueña y la dominicana, a anunciar que no participarían si el torneo se desarrollaba finalmente en Caracas, abriendo la puerta para reubicar la sede en Guadalajara, Jalisco.

Este contexto refuerza la importancia México, con su amplia experiencia organizativa y tradición en el deporte, a la hora de ser considerada de nuevo para recibir la máxima fiesta del béisbol caribeño, así que nadie duda de Hermosillo, con su infraestructura y experiencia, para el rol de anfitriona del certamen.

El Impacto deportivo y económico de Hermosillo

Al margen del espectáculo deportivo, la Serie del Caribe 2027 representará una oportunidad económica, cultural y turística para Hermosillo.

Efectivamente, la llegada de aficionados, medios de comunicación y representantes de las organizaciones invernales participantes, y de franquicias de MLB en función de ojeadoras, dinamizará la actividad hotelera, gastronómica y comercial de la ciudad, colocándola una vez más en el mapa internacional.

Más contenido de la Serie del Caribe