¿Cuáles fueron los números y logros de Ozzie Guillén en la MLB?

Para el 8 de agosto de este año 2026 está prevista la ceremonia en la que los Chicago White Sox retirarán el número 13 que usó Ozzie Guillén en su carrera en MLB, como jugador y como manager.

El anuncio lo hicieron en una transmisión televisiva de la que Guillén formaba parte como comentarista y lo tomaron por sorpresa. Sorprenderlo fue una petición que hizo el propietario del equipo, Jerry Reinsdorf. La emotiva reacción del venezolano a la noticia se ha hecho viral.

“Me sorprendió muchísimo”, dijo Guillén. “Muchísimo. Me hicieron llorar de emoción. A la organización de los White Sox le importa lo que hice por ellos. Obviamente, a los aficionados, a los medios. Pero para mí, lo más importante es lo que los White Sox piensan de lo que hice por la organización, de todo mi trabajo”.

"This is the biggest surprise. I always dreamed of this... It was my goal."@OzzieGuillen joined @stevestone and @JohnSchriffen

after learning that the White Sox will retire his No. 13: pic.twitter.com/R6iNpz3PpN — White Sox on CHSN (@CHSN_WhiteSox) April 3, 2026

Guillén será el décimo tercer miembro de la organización de Chicago (y primer manager en la historia de la franquicia) en ver retirado su número, un honor que tuvo también su compatriota Luis Aparicio, hasta ahora el único venezolano con una placa en el Salón de la Fama.

Otros inmortales de los White Sox con el número retirado son el cubano Minnie Miñoso, Luke Appling, Harold Baines, Nellie Fox, Frank Thomas y Carlton Fisk.

¿Cuáles fueron los números de Ozzie Guillén como jugador en MLB?

Oswaldo Guillén jugó 16 temporadas en las Grandes Ligas y en 13 de ellas vistió el uniforme de los White Sox. Con la escuadra de Chicago recibió el premio al Novato del Año en 1985, fue a tres Juegos de Estrellas y ganó el Guante de Oro en 1990 como el mejor campocorto defensivo de la Liga Americana.

De por vida el venezolano que tiene 62 años de edad dejó una línea ofensiva de .264/.287/.338, con OPS de .626, 28 cuadrangulares (24 de ellos con White Sox), 275 dobles, 69 triples y 619 carreras impulsadas.

Fue líder en dobleplays en 1987 con 105 y de asistencias un año más tarde, con 570. Sólo una vez recibió votos para el MVP, en 1990, y terminó en el puesto 17. Su WAR defensivo vitalicio de 23.0 sigue en el top 30 de MLB después de 25 años retirado.

¿Qué logros tuvo como manager?

Guillén estuvo al frente del banquillo de los White Sox entre 2004 y 2011. Dirigió a los Marlins en 2012 y fue despedido. Como piloto de Chicago tuvo su mejor momento en 2005, cuando le dio a la franquicia su primer título en 88 años y se convirtió en el primer manager latino en ganar la Serie Mundial.

Su balance de por vida en este rol es de 747-710 en 1.457 partidos. Fue elegido Manager del Año en 2005 y en 2008 ocupó el quinto lugar en la votación para este premio.

¿Por qué los White Sox retirarán su número 13?

El retiro del número del miembro de una organización es visto como el máximo honor que puede brindar la franquicia, y reconoce el legado del homenajeado. Así lo entienden los White Sox en el caso de Guillén.

“Ozzie es realmente único, y su pasión por el béisbol y los White Sox es inigualable”, declaró el propietario Jerry Reinsdorf en un comunicado. “El conocimiento que Ozzie tiene del juego, sumado a su energía y capacidad para motivar a sus equipos, contribuyó a que los fanáticos de los White Sox y la ciudad de Chicago consiguieran un campeonato de la Serie Mundial tras 88 años de sequía”.

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