Ozzie Guillén sobre el retiro de su número 13 por los White Sox: "En Venezuela están orgullosos"

Ozzie Guillén pasará a la historia de los Chicago White Sox al ver su número 13 retirado por parte de la organización. La sorpresa que le dio uno de sus ex jugadores, Scott Podsednik, en la transmisión en vivo de este viernes hizo que el venezolano llorara, ya que uno de sus sueños siempre fue ver su dorsal exaltado al lado del de su compatriota Luis Aparicio.

Guillén será honrado en una ceremonia que se realizará el 8 de agosto, en la previa del encuentro pautado ante los Cleveland Guardians.

"No lloro mucho, pero lloré porque sé que este momento es muy importante para mí y mi familia", dijo Guillén a la prensa este sábado, ya con la noticia digerida y lejos de las emociones.

"Para mí lo más importante es saber que para los White Sox fui importante. Nunca hablamos del título de la Serie Mundial ni nada de esas cosas, pero siempre miré al número retirado de Luis Aparicio y soñé estar ahí con él y todos los que han tenido el honor".

Cabe recordar que Guillén fue el manager que le devolvió un título a los White Sox en 2005, después de una sequía que databa desde 1917. En aquella ocasión, de la mano del dirigente venezolano, barrieron a los Houston Astros para romper una sequía de 88 años sin campeonatos.

Apparently there is some crying in baseball 🥹 Ozzie Guillén reacts to his surprise number retirement announcement today during #OpeningDay



The White Sox will officially retire No. 13 on August 8th #WhiteSox pic.twitter.com/A7YjfINwJn — Kacy Standohar (@kacystandohar) April 3, 2026

Guillén se marcharía después de los White Sox para dirigir en una breve etapa a los Miami Marlins en 2012, pero fue despedido por realizar comentarios políticos inapropiados que molestaron a un grueso de aficionados del equipo de Florida.

"Sé que en Venezuela están orgullosos. Sé ahora que nadie usará el número 13, aunque que no a todos los jugadores les gusta (por superstición). Que la sorpresa viniera de uno de mis jugadores (Podsednik) fue más especial", aseguró Ozzie.

Guillén dirigió en total 9 temporadas en las Grandes Ligas (2004-2012) con un récord general de 747 victorias y 710 derrotas, siendo exitoso principalmente con Chicago, acumulando 678 triunfos con dicha franquicia. Fue el primer manager latinoamericano con un título en las Grandes Ligas.

En total disputó 16 temporadas con Chicago, con un promedio vitalicio de .264, 28 jonrones, 619 carreras remolcadas, 239 boletos y 169 bases robadas. Jugó también con los Atlanta Braves y Tampa Bay Rays, pero con los White Sox pasó 13 años. En sus vitrinas está el premio al Novato del Año, un Guante de Oro, tres invitaciones al Juego de Estrellas y el galardón al Manager del Año.

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