¿Cuándo es el Día Inaugural de los Boston Red Sox en el Fenway Park?

La temporada regular 2026 de MLB comenzará en un par de meses y los Boston Red Sox se preparan para vivir otro año de pasión y competición en una de las sedes más emblemáticas del deporte norteamericano: Fenway Park.

Inaugurado en 1912, el parque en el que se sitúa el Monstruo Verde ha albergado a los patirrojos durante muchas décadas, atestiguando en primera fila momentos legendarios para dicha franquicia, al margen de la llamada "Maldición del Bambino", así como múltiples hazañas de estrellas inmortales del juego.

De hecho, la mística y tradición del Fenway lo convierten en un templo para cualquier aficionado al béisbol que visite Boston, indistintamente del equipo al que siga, por lo que el Día Inaugural en ese escenario se transforma en una fiesta para la ciudad.

¿Cuándo y a qué hora es el Juego Inaugural del Fenway Park en 2026?

El estreno de la ronda regular 2026 en el recinto de los Red Sox será el 3 de abril a las 2:10 p.m. hora local (Este de Estados Unidos), luego que la tropa que dirige Alex Cora funja en rol de visitante durante sus primeras dos series del ejercicio.

Efectivamente, la novena de Massachusetts se estrenará a modo global del 26 al 29 de marzo a domicilio ante Cincinnati Reds, mientras que jugará en el feudo de los Houston Astros del 30 de marzo al 1 de abril.

¿Cuál será el primer rival de los Red Sox en Fenway Park en 2026?

Tras sus primeros seis partidos oficiales de la zafra, los Medias Rojas protagonizarán el Día Inaugural en Fenway Park el citado 3 de abril cuando reciban a los poderosos Padres de San Diego, un equipo que también está llamado a regresar a playoffs, al margen de pertenecer a la hostil División Oeste de la Liga Nacional, misma de los bicampeones defensores, Los Angeles Dodgers.

Fenway Park atestiguará un Padres-Red Sox en el Día Inaugural de 2026 en dicho estadio | Maddie Malhotra/Boston Red Sox/GettyImages

¿Cómo quedó la serie particular entre ambos equipos en 2025?

Por pertenecer a distintos circuitos y divisiones, Red Sox y Padres apenas se enfrentaron tres veces en la campaña de 2025; todas en suelo californiano.

Fue del 9 al 11 de agosto pasado en el Petco Park de San Diego, en una serie que se llevaron los propios religiosos 2-1, a pesar de que los patirrojos pegaron primero, ganando 10x2, previo a caer 5-4 y 6-2, respectivamente.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Día Inaugural en Fenway Park?

Los boletos para el Día Inaugural 2026 en Fenway Park tienen precios variados dependiendo del sector y tipo de asiento.

En resumidas cuentas, el ticket más barato para este primer encuentro, según la web oficial de MLB, sección Red Sox, será de 39.75 dólares estadounidenses en las gradas del jardín derecho, mientras que el de mayor coste por dicha vía será de $292.75 tanto en el Aura Pavilion 13 (derecha) como el 14 (izquierda).

Entretanto, quien no consiga entrada de esa forma, deberá acudir a la reventa autorizada, donde los precios van desde 106 hasta 382 dólares.

Más sobre los Boston Red Sox