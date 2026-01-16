¿Cuándo empieza el Spring Training 2026 de la MLB?

El Spring Training de MLB representa uno de los eventos más esperados por aficionados y allegados al béisbol durante cada inicio de año.

Semejante período significa la pretemporada del máximo circuito de pelota de Estados Unidos y el planeta, mismo en el cual las 30 organizaciones, repartidas en las ligas de la Toronja y el Cactus, se preparan física y estratégicamente para la ronda regular. Al margen de simples prácticas, los cuarteles primaverales ofrecen intensidad, juegos de exhibición y la oportunidad de evaluar a jóvenes talentos y veteranos por igual.

El propósito principal del Spring Training es que los peloteros retomen el ritmo de competencia tras varios meses de descanso, así que sirve para recuperar forma y readaptarse a un largo calendario de encuentros. De igual modo, para lanzadores y receptores los entrenamientos son especialmente cruciales en pro de afinar mecánicas, construir "estamina" (resistencia) y establecer química colectiva, mientras que los jugadores de posición utilizan estas sesiones en vías de evolucionar con el bate y la velocidad en las bases, así como al momento de perfeccionar la defensa y la sincronización con los compañeros.

Por si fuera poco, los Entrenamientos Primaverales cumplen un rol social y promocional para MLB, dado que los aficionados disfrutan de la oportunidad de seguir de cerca a sus equipos y estrellas favoritas en locaciones cálidas de Florida y Arizona, viviendo una atmósfera más cercana y relajada antes del rigor del ejercicio clasificatorio.

En consecuencia, aunque los compromisos que se disputan no cuentan para el récord oficial de la temporada, la emoción y las expectativas figuran por todo lo alto en el Soring Training.

¿Qué equipos son de la Liga de la Toronja y cuáles son de la Liga del Cactus?

A diferencia del curso regular, los Entrenamientos Primaveras de MLB no se dividen en Liga Americana y Nacional, respectivamente, sino en la Toronja, en el estado de Florida, y el Cactus, en Arizona, en una repartición propiciada por la ubicación geográfica; así que a continuación se mencionará que clubes pertenecen a cuál circuito primaveral:

Liga de la Toronja (Florida): Atlanta Braves (Venice); Baltimore Orioles (Sarasota); Boston Red Sox (Fort Myers); Detroit Tigers (Lakeland); Houston Astros (West Palm Beach); Miami Marlins (Jupiter); Minnesota Twins (Fort Myers); New York Mets (Port St. Lucie); New York Yankees (Tampa); Philadelphia Phillies (Clearwater); Pittsburgh Pirates (Bradenton); St. Louis Cardinals (Jupiter); Tampa Bay Rays (Port Charlotte); Toronto Blue Jays (Dunedine) y Washington Nationals (West Palm Beach).

Liga del Cactus (Arizona): Arizona Diamondbacks (Scottsdale); Athletics (Mesa); Chicago Cubs (Mesa); Chicago White Sox (Glendale); Cincinnati Reds (Goodyear); Cleveland Guardians (Goodyear); Colorado Rockies (Scottsdale); Kansas City Royals (Surprise); Los Angeles Angels (Tempe); Los Angeles Dodgers (Glendale); Milwaukee Brewers (Phoenix); San Diego Padres (Peoria); San Francisco Giants (Scottsdale); Seattle Mariners (Peoria) y Texas Rangers (Surprise).

¿Cuándo empieza el Spring Training 2026 de MLB?

La web oficial de las mayores confirmó que el Spring Training 2026 comenzará oficialmente durante la segunda semana de febrero y, como de costumbre, las franquicias cuentan con fechas específicas para la llegada de distintos grupos de peloteros: primero lanzadores y receptores, y luego el resto del roster.

Por consiguiente y más allá de que cada organización tiene días específicos para recibir a sus activos, los campos de primavera abrirán a modo global entre el 10 y el 17 de febrero, previo a que inicien los encuentros de pretemporada.

En resumen, los pitchers y catchers tienen que decir presente en sus cuarteles del 10 al 12 de febrero, mientras que los peloteros de posición del 15 al 17.

¿Cuándo empiezan los juegos de exhibición del Spring Training 2026?

Entretanto, los compromisos de pretemporada de MLB arrancarán el 20 de febrero, cortesía de siete partidos en agenda, resaltando el Yankees contra Orioles en Sarasota, Florida, y el Cubs ante sus rivales citadinos, White Sox, en Mesa, Arizona.

Ya del 22 al 24 de marzo se empezarán a disputar duelos de exhibición pero en estadios de Grandes Ligas, como preámbulo del Opening Night de temporada regular, el 25 de ese mes, al tiempo que el tradicional Día Inaugural será el 26 de marzo.

Primera jornada de juegos de exhibición del Sporing Training 2026

Juego Fecha Hora (Este de USA) Estadio Yankes vs. Orioles 20/02 1:05 p.m. Ed Smith Stadium (Sarasota, Florida) Northeastern University vs. Red Sox 20/02 1:05 p.m. JetBlue Park (Fort Myers, Florida) Royals vs. Rangers 20/02 3:05 p.m. Surprise Stadium (Surprise, Arizona) White Sox vs. Cubs 20/02 3:05 p.m. Sloan Park (Mesa, Arizona) Diamondbacks vs. Rockies 20/02 3:10 p.m. Salt River Fields (Scottsdale, Arizona) Padres vs. Mariners 20/02 3:10p.m. Peoria Stadium (Peoria, Arizona) University of Minnesota vs. Twins 20/02 6:05 p.m. Lee Heath Sports Complex (Fort Myers, Florida)

