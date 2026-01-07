¿Cuándo es la Gran Final de la Serie del Caribe de 2026?

Guadalajara aceptó el desafío de organizar la disputa de la edición 68 de la Serie del Caribe, que inicialmente se jugaría en Caracas, Venezuela, hasta que a mediados de diciembre la Confederación del Caribe anunció el cambio de sede por situaciones extradeportivas.

Aunque con poco tiempo para actuar, en México están listos para albergar el torneo regional y en menos de dos semanas publicaron el calendario. Se jugara del 1 al 7 de febrero y salvo el último día, todas las jornadas tendrán doble cartelera.

En ese momento se confirmó la ausencia de tres de los países que estaban supuestos a competir. Venezuela, inconforme con la decisión de retirarle la sede, no enviará una representación a la capital de Jalisco. Tampoco lo hará Cuba, mientras que Colombia declinó su participación alegando problemas económicos.

Debido a esta situación, el Estadio Panamericano ubicado en Zapopan tendrá en acción a cinco equipos: Puerto Rico, República Dominicana, Panamá y dos escuadras mexicanas: el campeón y el subcampeón de la Liga del Pacífico.

El cambio de sede se decidió luego de que Puerto Rico, República Dominicana y México dejaran saber que no podrían viajar a Caracas "por situaciones externas ajenas a su control" y "diversos factores logísticos, ajenos a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional".

En un comunicado, la Confederación admitió que "reconoce la posición de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que ha reiterado contar con las condiciones organizativas necesarias para la realización del evento. La Confederación, junto a sus Ligas Miembro, reconoce y valora el trabajo desarrollado por la LVBP y su Comité Organizador, así como los esfuerzos realizados en la planificación de la Serie del Caribe 2026". Sin embargo, no hubo vuelta atrás con la decisión de jugar en Guadalajara.

Es la primera vez que México lleva dos representantes, y esperan que eso se convierta en un impulso para romper una sequía de títulos. Hace 11 años que una novena mexicana no celebra el campeonato en la Serie del Caribe.

¿Quiénes llegarán a la final de la Serie del Caribe 2026?

Está programado que los cinco equipos se enfrenten en una primera ronda que tendrá un formato de todos contra todos y se jugará del 1 al 5 de febrero.

El sábado 6 de febrero serán las semifinales, a las que accederán las cuatro mejores escuadras y en las que se enfrentarán el primero de la tabla contra el cuarto lugar, y a segunda hora el segundo contra el tercero. Los ganadores tendrán el derecho a avanzar a la Gran Final.

¿Cuándo se jugará la final?

Día Hora Equipos Domingo 7 de febrero 7:00 p.m (hora de Ciudad de México) 8:00 p.m (Panamá/Este de USA) 9:00 p.m (Venezuela, PR, RD) Ganador semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2

