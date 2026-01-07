Ranking de países con más títulos de la Serie del Caribe

La Serie del Caribe ha sido dominada por dos países, en dos etapas distintas. Primero, Cuba ganó 7 de las primeras 12 ediciones, antes de que salieran del torneo por problemas políticos en 1960, cuando el torneo tuvo una pausa de 10 años.

Luego, en 1970 el torneo volvió para su segunda etapa y desde 1971, año en el que República Dominicana participó por primera vez, el campeonato de los campeones de ligas invernales ha sido dominado por el país quisqueyano.

Siempre quedará la duda de cuántos campeonatos tendría Cuba si no hubiese dejado de participar, pero la respuesta es complicada de descifrar. Lo cierto es que Dominicana, el país que más peloteros foráneos aporta a la MLB, es la gran potencia también de la Serie del Caribe.

No es casualidad el dominio de los quisqueyanos, ya que se combina una liga poderosa, peloteros de MLB jugando en su país y un respeto por el torneo. Cada año buscan llevar al mejor equipo disponible y eso les ha traído grandes resultados.

A continuación, repasamos los campeonatos por países en la Serie del Caribe.

6. Colombia (1 título)

Colombia brilló con la representación de Caimanes de Barranquilla en 2022 | Hector Vivas/GettyImages

Es quizás el campeonato más sorpresivo en la historia de la Serie del Caribe. Fue en 2022, cuando los Caimanes de Barranquilla lograron el primer campeonato para su nación. Colombia no es un país miembro de la Confederación del Caribe, por lo que participan en este evento en calidad de invitado. Esta edición fue en Santo Domingo y los colombianos lograron derrotar a los favoritos, Gigantes del Cibao, en la final.

5. Panamá (2 títulos)

Toros de Herrera se consagró en la edición de 2021 | LUIS ACOSTA/GettyImages

Panamá fue uno de los equipos fundadores de la Serie del Caribe y también se perdió del mapa de los torneos después de la primera etapa. Aunque han participado eventualmente, ahora lo hacen como invitados. Sin embargo, todavía se recuerdan los dos títulos que consiguieron los canaleños en el certamen. Lo hicieron por primera vez en 1950 y luego, 59 años después, en 2021. Carta Vieja Yankees ganó el primer cetro y el segundo fue obtenido por los Toros de Herrera.

4. Venezuela (8 títulos)

La Guaira ganó la edición del 2024 que se disputó en Miami | Norte Photo/GettyImages

Venezuela es un país de tanta tradición en el beisbol, con tantos jugadores en MLB, que cuesta creer que solo hayan ganado ocho campeonatos. De hecho, el país sudamericano es uno de los miembros fundadores del evento, así que se puede decir que han tenido un pobre desempeño en esta cita caribeña. El último título lo consiguieron los Tiburones de La Guaira, en 2024, de la mano del manager Ozzie Guillén. Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia tienen 2 títulos cada uno y los Tigres de Aragua cuentan con otro campeonato.

3. México (9 títulos)

México será sede de la Serie del Caribe de 2026 | FEDERICO PARRA/GettyImages

México ya supera a Venezuela en títulos y eso que la primera participación de este país fue en 1971, en la edición que se llevó a cabo en San Juan, en Puerto Rico. Tuvieron una época gloriosa de 2010 a 2020, con 6 campeonatos (2011, 2013, 2014 y 2016). Han organizado la Serie del Caribe en 17 ocasiones y en el 2026 tendrán otra como anfitriones, tras los problemas que tuvo Venezuela para organizarla.

2. Puerto Rico (16 títulos)

Puerto Rico es el segundo equipo con más campeonatos en SDC | Norte Photo/GettyImages

Puerto Rico es una de las potencias cuando se habla de la Serie del Caribe. El país isleño dominó por largo tiempo este torneo, hasta que llegó República Dominicana y pudo hacerle frente. Aunque contaron con una gran sequía de campeonatos, volvieron a la palestra con los cetros conseguidos en 2017 y 2018. Actualmente son el segundo equipo con más títulos con 16.

1. República Dominicana (22 títulos)

República Dominicana domina con 22 campeonatos | Norte Photo/GettyImages

Cuando se habla de Serie del Caribe, República Dominicana es el país más dominante de la justa, con 23 campeonatos. La ganaron por última vez en 2023 y los Tigres del Licey son el equipo más dominante, con 11 campeonatos, seguidos de las Águilas Cibaeñas con 6, Leones del Escogido con 5 y Toros del Este con uno.