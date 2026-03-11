¿Cuándo lanzaría Jesús Luzardo con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol?

Jesús Luzardo sería una carta que fortalecería enormemente el pitcheo abridor de Venezuela en lo que resta de Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Es que el zurdo de los Philadelphia Phillies se encuentra en el roster de reservas de la selección sudamericana con miras a la segunda ronda del evento internacional, así que, sobre el papel, puede reforzar a dicho país en los siguientes días.

Sin embargo, el periodista Daniel Álvarez Montes reveló que Luzardo hará este jueves una apertura con los Phillies en la pretemporada de MLB; por consiguiente, los cuatro días de descanso mínimos que se requieren para volver a subir al box, no le darían para ayudar a Venezuela ni en cuartos de final ni en semis.

De ese modo, si Philadelphia se lo permite, el brazo de 28 años solamente lanzaría con la escuadra que dirige Omar López en una eventual final, el martes 17 de marzo en el IoanDepot park de Miami.

¿Cuáles son las reglas del Clásico Mundial de Béisbol?

Entre las reglas del Clásico Mundial está la Lista de Reserva (en inglés DPP por Designated Pitcher Pool), nómina de hasta seis lanzadores de los que dispone cada nación para entrar al roster a partir de la instancia de cuartos y como reemplazo de un jugador que ya estaba en la plantilla. Es el caso del ex Miami Marlins y Athletics con la novena caribeña, así que puede reforzar a esta última a partir del sábado.

¿Cómo podría ingresar en el roster?

Aunque Luzardo está esperando el llamado del cuerpo técnico de Venezuela (“Si me necesitan, ahí estaré”, le dijo al portal de las mayores antes de la inauguración del WBC), había advertido que no sería para el juego de cuartos de final, sino para las instancias decisivas. Apuntó en varias entrevistas que sólo lanzaría un partido con la selección y regresaría al campamento de Philadelphia.

Para que eso pueda concretarse, López tendrá que sacar a alguien del roster, presumiblemente un lanzador, lo cual significará una difícil decisión, entendiendo que es justamente el departamento en el que le falta más profundidad a la escuadra sudamericana.

Algunas ausencias de última hora, como la del relevista José Alvarado, a quien le negaron el seguro, y el abridor Pablo López, víctima de una cirugía Tommy John la semana pasada tras lesionarse en el campamento de Minnesota Twins, han mermado al departamento de serpentineros del combinado llanero.

