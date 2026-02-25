¿Cuántas aperturas hará Paul Skenes con Estados Unidos en el Clásico Mundial?

Estados Unidos quizás no cuente por mucho tiempo con Tarik Skubal en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, pero sí tendrá a otro de sus ases dispuesto a asumir un rol de mayor protagonismo. Se trata de un Paul Skenes quien confirmó que está preparado para realizar más de una apertura en el torneo de marzo si su selección avanza a instancias decisivas.

El derecho de los Pittsburgh Pirates aseguró a The Athletic que, en caso de que el equipo norteamericano supere la fase de grupos, lucirá listo para volver a subir al montículo. Su participación podría contemplar una salida en la primera ronda y otra en semifinales o incluso en la final.

"Si ganamos y llegamos tan lejos como debemos, lanzaré de nuevo en el torneo", declaró el actual ganador del Cy Young de la Liga Nacional.

Aunque todavía no se ha oficializado la fecha de la primera presentación de Skenes en el Clásico Mundial, el calendario sugiere que podría abrir ante México el 9 de marzo o frente a Italia el 10, dentro del Grupo D. Claro está, previo a integrarse plenamente a la selección de las barras y las estrellas, el Novato del Año del viejo circuito en 2024 lanzará en la pretemporada con Pittsburgh y luego participará en uno de los encuentros de exhibición de su país en Arizona.

Paul Skenes will make multiple starts in 2026 WBC - with a caveat https://t.co/bqzCkPoARy pic.twitter.com/lSNReT5iUX — New York Post (@nypost) February 25, 2026

La postura del diestro de 23 años contrasta con la del zurdo Skubal, figura de los Detroit Tigers y quien anunció que sólo realizará una apertura antes de reincorporarse al Spring Training de MLB. El doble Cy Young de la Americana, próximo agente libre tras la temporada 2026, optó por equilibrar su compromiso con la selección y su futuro profesional.

Otro pitcher confirmado para toda la justa de naciones es Logan Webb, de San Francisco Giants, quien respaldó la decisión de Skubal y destacó que cada pelotero debe priorizar su situación contractual y deportiva.

En cuanto a la rotación de Estados Unidos para el WBC, se espera que Webb abra en el debut versus Brasil el 6 de marzo, seguido por Skubal frente a Gran Bretaña. Eso sí, todavía resta definir el cuarto integrante del staff, mientras que las reglas del torneo establecen límites estrictos de lanzamientos: 65 en fase de grupos, 80 en cuartos de final y 95 en semifinales y final.

En definitiva, que Paul Skenes quiera accionar hasta lo último es un lujo para el manager Mark DeRosa y el cuerpo técnico del Team USA.

