¿Cuántas veces ha ido Francisco Lindor a la lista de lesionados en su carrera en la MLB?

En medio de la temporada de pesadilla que viven los New York Mets en esta campaña de MLB hay que contar las lesiones de figuras clave en la plantilla del manager Carlos Mendoza.

La más reciente es la del campocorto puertorriqueño Francisco Lindor, que salió con molestias en la pierna izquierda cuando corría las bases en el partido del miércoles pasado. La evaluación no dejó buenas noticias y en Queens se preparan para pasar un lapso prolongado sin su torpedero y líder, que tenía siete hits (incluyendo un jonrón y un doble) con cuatro remolcadas en sus últimos cinco duelos.

Para pesar de los seguidores de los Mets, la dolencia del boricua se ha descrito como "seria” y en una zona “complicada” y su tiempo de baja es indefinido. Mendoza ha explicado que Lindor usará una bota ortopédica durante una semana y será reevaluado con nuevas imágenes dentro de tres semanas. Por eso se cree que no estará de vuelta al menos hasta junio.

“Somos atletas”, dijo Lindor, de 32 años de edad, a ESPN, cuando lo inscribieron la lista de lesionados. “Dependemos de nuestro cuerpo. Estas cosas pasan. Es parte del juego. Es inevitable, y hay que ser fuerte y buscar la manera de recuperarse”.

Francisco Lindor will be in a boot for the next week. The Mets won't reevaluate him until three full weeks pass, so he can't restart baseball activities until mid-May at the earliest. The strain is in "a tricky part" of Lindor's left calf, per Carlos Mendoza. — Anthony DiComo (@AnthonyDiComo) April 24, 2026

¿Qué lesión tiene Francisco Lindor?

El boricua salió lastimado de una pierna en el duelo contra Minnesota Twins del miércoles en la noche, en el mismo partido en el que estaba regresando Juan Soto. Lindor fue inscrito en lista de lesionados de 10 días el jueves por una distensión en la pantorrilla izquierda, está usando una bota de protección y se espera que su ausencia sea prolongada, al menos de un mes.

¿Cuántas lesiones ha sufrido Francisco Lindor en su carrera en MLB?

Como es natural, el boricua ha tenido molestias menores a lo largo de su carrera en la espalda. Se han registrado dolencias en la espalda, en un dedo del pie y uno de la mano (y tuvo una cirugía por una fractura en el hueso ganchoso de la mano izquierda en la primavera), pero el campocorto de 32 años de edad no es un jugador habitual en la lista de lesionados. De hecho Francisco Lindor no había sido inhabilitado desde 2021 y esta es apenas su tercera vez en 12 temporadas de servicio en MLB. También se proyecta a tener su ausencia más larga por problemas físicos.

¿Cuántas veces ha estado Francisco Lindor en la lista de lesionados?

Año Lesión Equipo Tiempo fuera 2019 Distensión en la pantorrilla derecha y esguince de tobillo Cleveland Se perdió el inicio de temporada (regresó el 20 de abril). 2021 Distensión del oblicuo derecho Mets 5 semanas (su ausencia más larga hasta ahora). 2026 Distensión en la pantorrilla izquierda Mets Actualidad (ingresó el 23 de abril de 2026).

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