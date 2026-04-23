Francisco Lindor fue inscrito en la lista de lesionados de Mets por rigidez en la pantorrilla izquierda

Si los New York Mets estaban mal, ahora pueden estar peor. Francisco Lindor, su campocorto estrella, salió lesionado del juego entre el conjunto de Queens y los Minnesota Twins, que terminó en victoria 3-2 del equipo dirigido por Carlos Mendoza y fue inscrito en la lista de lesionados este jueves.

Lindor salió del encuentro por una contractura en la pantorrilla izquierda. "Es probable que no tengamos a Lindor en la alineación mañana", comentó Mendoza a los reporteros.

Francisco Álvarez conectó un doble por el jardín central y Lindor anotó desde la primera base, corriendo con lentitud y con claras muestras de dolor. "Cuando ves a un tipo como Lindor (con dolor), con lo fuerte que es... supe de inmediato cuando estaba rodeando la tercera base que algo no estaba bien", expresó el manager venezolano.

Francisco Lindor exited tonight's game due to left calf tightness, according to the Mets.



A calf injury, of course, is what sidelined Juan Soto until literally today. https://t.co/v0Qd3sF8id — Anthony DiComo (@AnthonyDiComo) April 23, 2026

La baja de Lindor es otro duro golpe para la alineación de los Mets, que ya ha sufrido de lesiones en esta temporada.

"Perdimos a Soto y pasamos un tiempo difícil. Ahora podríamos estar lidiando potencialmente con la pérdida de otro jugador realmente bueno, y tenemos que encontrar la manera de resolverlo", señaló el manager Mendoza.

Los Mets tienen récord de 8 victorias y 16 derrotas y están igualados con los Phillies en el último lugar de la División Este de la Liga Nacional.

Lindor había comenzado la pretemporada lesionado, después de pasar por el quirófano en febrero, por una fractura en el hueso ganchoso. El boricua se perdió el Clásico Mundial de Béisbol en marzo y no pudo ayudar a la selección de Puerto Rico.

Francisco Lindor has been pulled from tonight's game after grimacing rounding third on Francisco Alvarez's RBI double pic.twitter.com/wi7PGalANx — SNY (@SNYtv) April 23, 2026

A pesar de la lesión de Lindor, los Mets pudieron cortar una racha adversa de 12 derrotas. El puertorriqueño abandonó el encuentro con dos hits en par turnos y una carrera anotada.

Antes del encuentro, los Mets habían activado a Juan Soto y enviado a Hayden Senger a Triple-A. El dominicano se fue de 3-1 con boleto.

Los Mets quieren llevar con mucha calma el regreso de Soto a la alineación. Fue la primera vez desde 2021 que el jardinero quisqueyano era inscrito en la lista de lesionados.

Se espera que con el regreso de Soto, la alineación de los Mets tenga un repunte. Uno de los principales motivos de la seguidilla de 12 derrotas ha sido la pobre ofensiva del equipo de Carlos Mendoza, quien ha sido el más criticado por el momento de los de Queens.

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