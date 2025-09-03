¿Cuántas veces ha ido Gleyber Torres al Juego de Estrellas?

Gleyber Torres tenía muchas razones para festejar en su visita a Atlanta para la disputa de la edición 95 del Juego de Estrellas de MLB.

El venezolano de los Detroit Tigers estaba de regreso al clásico que marca la mitad de la temporada en Grandes Ligas después de seis años y lo hizo por la puerta grande, como titular de la segunda base en el equipo de la Liga Americana.

“Va a ser el momento de representar a Detroit, representar a sus fanáticos en el Juego de Estrellas y seguir haciendo el trabajo correcto para la segunda mitad, porque como equipo, tenemos que terminar fuertes”, dijo el caraqueño al portal de MLB antes del choque de luminarias.

3x All-Star Gleyber Torres

2x All-Star Riley Greene



⭐️🐅 pic.twitter.com/79Npjj3Rhq — Detroit Tigers (@tigers) July 16, 2025

Pero no es la primera vez que Torres vive esta experiencia. Ya había tenido ocasión de ser un All Star en los dos primeros años de su carrera, cuando comenzó su paso por los New York Yankees.

“Ha sido un honor”, aseguró. “Ha sido bastante especial. Especialmente este año, [tener la] oportunidad de jugar con este equipo. El Juego de Estrellas es especial. Lo disfruto mucho”.

2018

En su año de debut en las Grandes Ligas, Torres consiguió su primera invitación al Juego de Estrellas. En esa oportunidad cerró la temporada con una línea ofensiva de .271/.340/.480, OPS de .820, 24 cuadrangulares, 16 dobles y 77 carreras impulsadas. El partido se jugó en el hogar de los Washington Nationals y Torres entró como reserva. El titular de la segunda base ese año fue el también venezolano José Altuve.

2019

El Progressive Field de Cleveland recibió esta edición del Juego de Estrellas y de nuevo el nombre de Gleyber Torres apareció como parte de la reserva, escoltando al titular José Altuve y a quien entonces era su compañero en los Yankees, DJ LeMahieu. El caraqueño cerró la temporada de 2019 con promedios de .278/.337/.535, OPS de .871 y 38 jonrones y 90 remolcadas (que siguen siendo cifras topes en su carrera) además de 26 dobles.

2025

En su tercera experiencia en Juegos de Estrellas Torres por primera vez se ganó la titularidad gracias al voto de los aficionados. Viene de una gran primera mitad de campaña en la que mostró números de .281/.387/.425, .812 de OPS, 9 cuadrangulares, 16 dobles y 45 fletadas. Se convirtió en el sexto jugador venezolano que es alineado como primer bate en estos partidos (el último había sido Ronald Acuña Jr. y el primero fue un miembro del Salón de la Fama, Luis Aparicio). “Esperábamos que [Torres] fuera el titular en segunda base en el Juego de Estrellas. Lo sabíamos todo el tiempo”, bromeó el mánager de los Tigres, A.J. Hinch, el jueves.