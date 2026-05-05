¿Cuántas veces Juan Soto ha sido primer bate en la MLB y cuáles son sus números?

La situación de los New York Mets en esta temporada de MLB tiende a mejorar. Es verdad que siguen en el sótano de la tabla de su división con récord negativo de 13-22, pero ya tienen dos triunfos seguidos (y cuatro en los últimos 10 partidos) y la tensión empieza a disiparse.

Pero como quiera, los problemas ofensivos siguen ahí, con el agravante de las lesiones que han impactado la plantilla de Carlos Mendoza. Su diferencial de carreras sigue siendo preocupante (-29) y todavía ocupan el último lugar en OPS colectivo entre los 30 equipos del circuito, con .629.

Sin Francisco Lindor, Jorge Polanco y Luis Robert Jr. disponibles, el venezolano Mendoza sigue intentando fórmulas para reactivar al producción e carreras y tiene que apuntalarse en una de sus estrellas, Juan Soto, a quien alineó como primer bate para el choque inicial de la serie contra Colorado este lunes.

Es un orden inusual para el bateador zurdo dominicano, que además regresó al jardín izquierdo después de haber presentado molestias en el antebrazo. No es algo inédito ver a Soto como primer bate, pero sí algo que no sucedía hace mucho tiempo.

¿Desde cuándo Juan Soto no era alineado como primer bate?

Esta fue apenas la tercera vez en sus ocho años de carrera en las Grandes Ligas que Juan Soto aparece como primero en el orden en un lineup. Las otras dos ocasiones fueron en 2018 y 2021, cuando todavía pertenecía a los Washington Nationals. Desde entonces ha sido primordialmente segundo bate, aunque también ha sido alineado muchas veces como tercero.

¿Qué números tiene Juan Soto como primer bate?

Soto se fue en blanco en tres turnos en el juego contra los Rockies, con un boleto recibido, un ponche y una carrera anotada. Ahora tiene de 10-1 y números de por vida como primer bate de .100/.250/.100, con OPS de .350, una carrera impulsada, dos boletos recibidos, tres abanicados y una anotada. Su único hit es un sencillo.

¿Por qué Carlos Mendoza tomó esta decisión con Juan Soto?

Juan Soto es el mejor bateador que tiene Mendoza, y el único que tiene average de .300 en este momento. El estratega venezolano dijo que su intención no era más que “crear tráfico en las bases” esperando que eso ayude a producir carreras.

"Es algo en lo que he estado pensando estos últimos días, dada la cantidad de jugadores lesionados en nuestra lista. He llegado a un punto en el que, al observar cómo otros equipos utilizan su bullpen, no afecta tanto a Juan, sino a los relevistas, nos vemos obligados a tomar decisiones mucho antes en los partidos", dijo Mendoza.

"Vamos a tener a un jugador que se embasará, con Bo (Bichette) detrás. Pero creo que mi decisión se simplifica mucho cuando el jugador está de acuerdo. No se lo mencioné hasta ayer, pero lo estuve pensando durante algunos días. Le estaba dando al equipo la oportunidad de ver cómo se desarrollaba la situación”.

"Pero cuando se lo comenté ayer, aceptó sin dudarlo. Me dijo: 'Haré lo que el equipo necesite', como en mi conversación con él sobre la situación del jardín izquierdo en la pretemporada, o las veces que lo llevé al tercer o segundo puesto del orden al bate; siempre aceptó sin dudarlo”, apuntó el manager.

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