Juan Soto jugará en el jardín izquierdo con los Mets en 2026: ¿Cómo le ha ido en esa posición en MLB?

Los Mets de Nueva York anunciaron este martes que Juan Soto jugará en el jardín izquierdo en la temporada de 2026 de las Grandes Ligas, esto sin importar el rol que tenga con República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol.

El dominicano ha sido jardinero derecho en la mayor parte de su carrera en MLB, sin embargo, el presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns, dijo que el movimiento se da para aprovechar mejor sus cualidades defensivas. Y es que Soto registró -12 Outs Por Encima del Promedio (OAA) en el jardín derecho la temporada pasada y se ubicó en el percentil 66 en fuerza del brazo.

Los metropolitanos están buscando la manera de sacarle el máximo provecho a Soto, quien estampó su rúbrica en un pacto histórico por 15 años y 765 millones en la temporada baja pasada. Incluso el contrato podría escalar sobre los 800 millones de dólares, por lo que exprimir su rendimiento es vital para el club de Queens.

Cabe recordar que Soto fue titular en 112 juegos en el bosque izquierdo para los Nacionales en el 2018 y 150 en el 2019, año en que Washington ganó la primera Serie Mundial de su historia. De por vida en esa posición suma 460 partidos y 4000.2 innings custodiados, cometiendo apenas 7 errores en 826 chances defensivas. Su porcentaje de fildeo es de .992.

En el jardín derecho, por su parte, ha estado 603 partidos y 5219.0 episodios con 12 errores cometidos.

David Stearns on the move: "Juan was working out in LF...he felt really comfortable there. It made sense for us from a roster perspective. Not something we had contemplated, but as we've had conversations it made sense." pic.twitter.com/a9mSMBYjHJ — SNY Mets (@SNY_Mets) February 10, 2026

Pese al cambio de posición, el dominicano es valorado más su bate, no en vano cerró el telón de su temporada de 2025 con una línea ofensiva de .263/.396/.525, 20 dobles, 43 jonrones, 105 carreras remolcadas, 38 bases robadas y 127 boletos negociados. Quedó tercero en las votaciones al MVP de la Liga Nacional y ganó el Bate de Plata.

Juan Soto estará en el Clásico Mundial con República Dominicana

Juan Soto logró pasar todos los protocolos médicos para estar en el roster dominicano, que tiene la tarea pendiente de lavar su imagen de 2023, en cuyo evento fueron la decepción más grande al no poder pasar de la primera ronda.

El guardabosques latino estará por segunda vez con Dominicana en el Clásico tras la competición de 2023, en la cual fue el mejor jugador del equipo. Cerró el evento con .400 de average, dos jonrones, tres dobles y 1.500 de OPS, pese a tener que despedirse tempranamente en la fase de grupos.

República Dominicana competirá en el marco del Grupo D en Miami del 6 al 11 de marzo. Debutará el 6 de marzo contra Nicaragua y también se enfrentará a Venezuela, Países Bajos e Israel. Los dos mejores equipos del grupo avanzarán a los cuartos de final en Miami para enfrentarse a dos clasificados del Grupo C.

