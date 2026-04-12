¿Cuántas veces ha jugado Fernando Tatís Jr. en la segunda base en su carrera en MLB?

Causó conmoción entre los analistas de MLB cuando se publicó el lineup de los San Diego Padres para el partido del sábado y el dominicano Fernando Tatís Jr. aparecía alineado como segunda base. Pero era un movimiento calculado.

Tatís fue un jugador de cuadro durante toda su carrera profesional hasta que en 2023, después de haberse perdido toda la temporada anterior por lesiones y una suspensión, regresó convertido en defensor del outfield. La mudanza le hizo bien, y ahora está disfrutando este breve regreso al diamante.

Su aparición como camarero fue todo un éxito. Hizo jugadas de rutina sin problemas, participó en un dobleplay, hizo tres outs, dio dos asistencias sin errores y además tuvo su primer choque multihit de esta temporada.

Fernando Tatis Jr. is starting at second base for the first time in his career tonight



He’s played one inning in the infield since he was San Diego’s starting shortstop in 2021 pic.twitter.com/tCk5aRZ6G9 — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) April 11, 2026

“Hemos estado planeando esto desde hace un tiempo”, dijo el manager Craig Stammen en declaraciones reproducidas por el portal MLB.com. “Estamos tratando de encontrar maneras de darle descanso a Jake (Cronenworth) y a Xander (Bogaerts) en los próximos días. Sentimos que Tatís era la mejor opción en la segunda base. Y la opción más divertida y emocionante. Es un atleta increíble, puede hacer prácticamente cualquier cosa”.

¿Qué posiciones ha defendido Fernando Tatís Jr. en su carrera en MLB?

Contrario a lo que podría pensarse, no fue la primera vez que Fernando Tatís Jr. jugó en la segunda base en su paso por las Grandes Ligas, aunque sí fue su debut como titular en esta posición. En 2023 ocupó este rol durante un inning y en ligas menores tuvo 10 juegos como camarero.

El dominicano de 27 años de edad comenzó en MLB como campocorto y fue mudado de forma definitiva al jardín derecho en 2023. También ha jugado en el bosque central.

¿Cuáles son sus números defensivos?

A Tatís Jr. se le contaba entre los campocortos de élite del circuito, y su mudanza se debió a que en San Diego decidieron preservarlo por una lesión crónica en el hombro derecho. Como torpedero estuvo en 242 partidos, dejó porcentaje de fildeo de .951 con 113 dobleplays, 42 errores y 548 asistencias.

En su rol de jardinero derecho su porcentaje de fildeo es de .984 con 14 pifias y 42 asistencias, ha ganado dos Guantes de Oro y dos de Platino.

¿Cuál posición defiende mejor?

Como dijo su manager, Tatís Jr. es capaz de defender con solvencia cualquiera de las posiciones en las que se ha desempeñado. Pero a juzgar por los premios que ha recibido, pareciera destacarse más como jardinero derecho.

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