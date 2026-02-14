¿Cuántas veces Sandy Alcántara ha sido el abridor del Día Inaugural de los Miami Marlins?

Sandy Alcántara volverá a ser el abridor de los Miami Marlins en el Opening Day de la MLB. Pese a los rumores que lo vinculaban con otras organizaciones, el dominicano se mantendrá en el equipo de Florida y tendrá en sus manos nuevamente la responsabilidad de la primera apertura de la campaña.

Alcántara hará historia en la franquicia de Miami al tomar la pelota en su sexto Opening Day, algo que ningún otro pitcher ha logrado en este club. Los Marlins recibirán a Colorado en el Ioan Depot Park y el espigado dominicano estará nuevamente en la loma.

“No podría ser un Día Inaugural más apropiado, con esta temporada comenzando contigo en el montículo y en casa”, le dijo el manager Clayton McCullough a Alcántara en una entrevista de MLB.com. “No es un secreto. Tendrás la pelota el Día Inaugural. Te lo mereces. Entonces, abridor del Día Inaugural de nuevo. Te lo mereces. Viernes en casa contra los Rockies por la noche. Es todo tuyo, grandulón”.

Las veces que Alcántara ha estado en el primer juego de la temporada, los Marlins tienen marca de 2 victorias y 3 derrotas. En 2026 buscará emparejar el récord ante un equipo de Colorado que está en pleno proceso de reconstrucción.

Alcántara lleva años siendo víctima de rumores que lo vinculan con otros equipos, pero se ha mantenido en la franquicia desde entonces. Los Marlins salieron de los abridores Edward Cabrera y a Ryan Weathers durante el receso de temporada, pero no quisieron negociar al Cy Young del 2022.

“Gracias, señor”, respondió Alcántara. “Vine aquí con la mentalidad de competir como siempre por un puesto, Nro. 1, Nro. 2, lo que sea. Muy emocionado por otra oportunidad de estar en el montículo para los Marlins, y estoy muy contento”.

Alcántarra ya se reportó a los campos de entrenamiento de los Marlins, pero tendrá un receso para cumplir con su participación con República Dominicana en el Clásico Mundial de marzo.

El derecho de 30 años de edad viene de una temporada gris en lo personal, con récord de 11 victorias y 12 derrotas, con 5.36 de efectividad en 174.2 entradas, con 57 boletos y 142 ponches.

Comenzó su carrera en 2017 con los St. Louis Cardinals y desde 2018 viste la camiseta de los Miami Marlins, con una efectividad en su carrera de 3.65, con 1075.1 entradas, 931 abanicados y 330 pasaportes en 8 temporadas.

