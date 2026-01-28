Sandy Alcántara estará con República Dominicana en el Clásico Mundial de 2026

El abridor estrella de los Miami Marlins, Sandy Alcántara, estará en la rotación de República Dominicana del Clásico Mundial de 2026, según informó el periodista Enrique Rojas en su cuenta de X. El ganador del Cy Young engalanará a los iniciadores de un equipo que partirá entre los favoritos y que ya sabe lo que es ser campeón de la contienda universal.

Alcántara, pese a su historial de lesiones, estará con los dominicanos, esto en el marco de su último año de contrato garantizado con los Marlins, en el cual devengará 17.3 millones de dólares. El acuerdo tiene una opción del club para el 2027 por 21 millones de dólares que el equipo se reservará para ver su rendimiento durante la campaña de las Grandes Ligas.

El dos veces invitado al Juego de Estrellas dejó marca de 11-12 con 5.36 de efectividad, 142 ponches, 57 boletos, 1.271 de WHIP y 4.28 de FIP en 174.2 innings de trabajo en la campaña de 2025, en la que ha sido una de sus zafras más irregulares del último lustro.

El derecho Sandy Alcántara, de #Marlins, pasó todos procesos para entrar al equipo de República Dominicana del Clásico Mundial. El ganador del Cy Young NL en 2022, estuvo en WBC 2023. — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) January 28, 2026

Para Alcántara ir al Clásico Mundial podría ayudarle a retomar su mejor nivel y estar listo para el Opening Day de los Marlins, esto apartando el hecho de defender los colores de su país por segunda vez.

Recuérdese que el derecho, de 30 años de edad, representó a la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, teniendo apenas una apertura por la temprana eliminación del equipo caribeño. Apenas pudo trabajar 3.2 entradas ante Venezuela, permitiendo 5 imparables, 3 carreras limpias, y otorgando 3 boletos y un par de ponches con 64 pitcheos.

"Pienso que no fue el equipo el que perdió, pienso que fui yo por fallar pitcheos. Tengo mi cabeza en alto porque sabemos que el próximo partido lo vamos a ganar", dijo Alcántara tras el duro revés.

¡Sandy repite en el Clásico! 🔥⚾️

Sandy Alcántara dice presente y se une al equipo dominicano en el #WorldBaseballClassic 🇩🇴 #DominicanoYYa pic.twitter.com/ELWwdcexVY — Selección Dominicana de Béisbol (@_losdominicanos) January 28, 2026

Por ello, para el abridor este certamen será una especie de revancha, tanto personal como colectiva, ya que volverán a medirse a Venezuela en la fase de grupos. También enfrentarán a Países Bajos, Israel y Nicaragua.

Alcántara, por su parte, cobró estatus de estrella en las Grandes Ligas en la temporada de 2022, cuando fue el ganador del Cy Young de la Liga Nacional y quedó décimo en las votaciones al MVP. En esa campaña dejó marca de 14-9 con 2.28 de efectividad, 207 ponches, 50 boletos, 6 juegos completos, 2.99 de FIP y 0.980 de WHIP en 32 aperturas y 228.2 innings trabajados.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol