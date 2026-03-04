¿Cuántas veces ha sido suspendido Jurickson Profar por el uso de sustancias prohibidas en la MLB?

Una de las noticias de mayor impacto en el comienzo de esta semana fue la suspensión por uso de sustancias prohibidas de Jurickson Profar, un anuncio que tomó por sorpresa a la selección de Países Bajos en el Clásico Mundial de Béisbol y también tiene consecuencias para la planificación de la temporada de MLB de los Atlanta Braves.

“Nos decepcionó profundamente saber que Jurickson dio positivo por una sustancia para mejorar el rendimiento y que está infringiendo el programa de prevención y tratamiento de drogas de la MLB”, se lee en un comunicado publicado por la organización de los Braves este martes. “Nuestros jugadores reciben información constante sobre el programa y las consecuencias en caso de que se descubra que han infringido las normas. Atlanta Braves apoya plenamente el programa”.

Hay reportes -incluyendo uno de Ken Rosenthal para The Athletic- de que la Asociación de Jugadores de la MLB tiene planes de presentar una queja e impugnar la suspensión del outfielder y bateador designado de 33 años de edad nacido en Willemstaad, Curazao.

Profar es el séptimo jugador en el circuito que recibe una suspensión de 162 partidos desde 2014, cuando MLB aumentó la sanción para los reincidentes. Un tercer positivo conllevaría a ser castigado con una suspensión de por vida.

BREAKING: Atlanta Braves designated hitter Jurickson Profar is facing a 162-game suspension after testing positive for a performance-enhancing drug for the second time, sources told ESPN. News free at ESPN: https://t.co/Od2Cht2QUO — Jeff Passan (@JeffPassan) March 3, 2026

¿Cuál es el contrato de Jurickson Profar con los Braves?

Los Atlanta Braves le dieron a Profar un contrato de tres años y 42 millones de dólares en enero de 2025. En la zafra pasada conectó 14 jonrones, sumó 43 carreras impulsadas y dejó un OPS de .787 en 80 partidos, una cantidad que disputó porque ya había sido suspendido la mitad de la temporada.

¿Qué castigo recibirá Jurickson Profar?

Profar, que fue seleccionado para el Juego de Estrellas de 2024, tendrá que enfrentar varias consecuencias. En principio quedó fuera del roster de Países Bajos (dirigido por el Salón de la Fama Andruw Jones) en el Clásico, no podrá percibir su salario de 15 millones de dólares correspondiente a la campaña de 2026 y tampoco podrá jugar en los playoffs de las Grandes Ligas.

¿Por qué fue su primera suspensión en MLB y por cuánto tiempo?

Hace un año, en marzo de 2025, Jurickson Profar recibió una suspensión de 80 juegos por violar la política de drogas para mejorar el rendimiento de la MLB. En ese momento, el curazoleño dio positivo en la prueba de gonadotropina coriónica humana, que es una hormona que produce testosterona.

¿Por qué fue su segunda suspensión en MLB y por cuánto tiempo estará fuera?

MLB impuso el viernes una suspensión de 162 juegos, el castigo por dar positivo por segunda vez. Se dijo que en su muestra se encontró una droga para mejorar el rendimiento. Esta vez, Profar dio positivo en una prueba de testosterona exógena y sus metabolitos.

