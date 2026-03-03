Jurickson Profar se enfrenta a una suspensión de 162 juegos por uso de sustancias prohibidas

Jurickson Profar, figura de los Atlanta Braves en la MLB, se enfrenta a una suspensión de 162 encuentros en este 2026, después de dar positivo en una sustancia para mejorar el rendimiento. Sería la segunda vez en su carrera que viola estas políticas de la liga.

El jardinero, que tenía previsto representar a Países Bajos en el Clásico Mundial de Béisbol, no solo se perderá el torneo de selecciones, sino que también será baja por toda la temporada 2026 de las Grandes Ligas, en una dura baja para los Bravos.

Según reportó el especialista de ESPN, Jeff Passan, es el sexto jugador en la historia de la MLB en recibir una suspensión de 162 encuentros, desde que se aumentaron las penalizaciones para jugadores reincidentes en el 2014.

El jugador perderá su salario completo de $15 millones para la temporada 2026, mientras que tendrá que ver a sus compañeros por la televisión. Los Braves, que ganaron apenas 76 partidos en 2025, sufren la baja de Profar y también las de Spencer Schwellenbach y Hurston Waldrep por lesiones en el codo.

No es la primera vez que Profar incumple esta política. La temporada 2025 comenzó para él con una suspensión de 80 juegos el 31 de marzo, por gonadotropina coriónica humana, una hormona que normalmente produce durante el embarazo y que puede aumentar la testosterona.

Aunque todavía no se ha revelado la sustancia con la que incumplió las leyes anti sustancias prohibidas este año, la situación de Profar es complicada, ya que es la segunda vez en su carrera.

"Tengo un profundo amor y respeto por este deporte, por lo que nunca haría nada a sabiendas para engañarlos", declaró Profar el año pasado. En aquel momento, los Bravos declararon estar "sorprendidos y extremadamente decepcionados" con la situación de su jugador.

Profar es baja para el Clásico Mundial de Béisbol

Profar es el segundo jugador que se baja del barco del Clásico Mundial a apenas días para comenzar el evento, después de que se conociera que Johan Rojas, jardinero de los Phillies, puede enfrentar el mismo caso que Profar y República Dominicana decidió sacarlo del roster.

Países Bajos comenzará su andar por el torneo este viernes contra Venezuela y tenía a Profar como uno de los veteranos del equipo. El país europeo cuenta con jugadores interesantes como Xander Bogaerts, Ceddanne Rafaela y Ozzie Albies para contrarrestar la baja de Profar.

