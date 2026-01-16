¿Cuánto cuestan los boletos para el Spring Training de la MLB de 2026?

El Spring Training es uno de los momentos más esperados por los aficionados al béisbol de Grandes Ligas, dado que marca el regreso de la actividad tras la temporada baja.

Pues para 2026 los equipos de MLB volverán a concentrarse en Florida y Arizona, pero a partir del 10 de febrero cuando se abren oficialmente los campos de entrenamiento. Entretanto, días después comenzarán los juegos de exhibición, mismos en los que los fanáticos podrán ver a estrellas consolidadas y a jóvenes promesas en un ambiente relajado, distendido y familiar.

Semejantes encuentros no sólo sirven de preparación a las organizaciones de las mayores, también representan una excelente oportunidad para un público que no goza de la ocasión de presenciar acción oficial, ya que las sedes primaverales suelen estar lejos de las grandes ciudades, donde se disputa la etapa clasificatoria y los playoffs.

Eso sí, los precios de los boletos de los choques tanto en la Liga de la Toronja (Florida) como la del Cactus (Arizona) son bastante más económicos que durante la temporada regular.

Fernando Tatís Jr. llegará sano al Spring Training 2026 de MLB | Matt Thomas/San Diego Padres/GettyImages

¿Cuánto cuestan los boletos para el Spring Training de 2026?

Los precios de los tickets para los juegos de exhibición del Spring Training 2026 varían según el estadio, el equipo local y la ubicación del asiento, tal y de la forma que se mencionará a continuación:

Gradas generales o jardines: de $10 a $20.

Tribuna intermedias: de $25 a $45.

Premium, VIP o detrás del home: de $50 a $90.

¿Qué tipos de entradas están disponibles para el Spring Training 2026?

Asimismo, los aficionados encontrarán distintos tipos de entradas para el venidero Spring Training, al margen de lo económico, ya que estas se dividen por categorías y, algunas, ofrecen beneficios:

Asientos generales: ideales para quienes buscan una experiencia económica, principalmente en las gradas.

Asientos numerados: ofrecen mejor visibilidad y mayor comodidad. Se trata de las laterales, bajas y altas.

Premium o suites: pensadas para grupos corporativos o experiencias VIP, con todo el lujo y la mejor de las atenciones personalizadas.

Abonos: opción práctica para quien desee ir a todos los compromisos o gran parte de estos.

Paquetes familiares: sólo lo tienen algunos estadios de Florida y Arizona.

Los juegos de exhibición suelen tener lleno total los fines de semana | Maddie Malhotra/Boston Red Sox/GettyImages

¿Cómo conseguir entradas baratas para el Spring Training en Florida y Arizona?

Es cierto que Florida y Arizona, sedes del béisbol primaveral, son dos de las entidades más prosperas en el ámbito socioeconómico de Estados Unidos; sin embargo, también es factible conseguir entradas "baratas" para los choques que anteceden a la temporada regular de MLB, aunque para eso se deben seguir algunas recomendaciones:

Comprar temprano en plataformas oficiales de los equipos: una de las mejores formas de ahorrar es comprar los boletos con anticipación a través de las webs oficiales de los organizaciones.

Elegir juegos entre semana: también es recomendable elegir partidos entre semana, debido a que suelen ser más baratos que los viernes, sábados y domingo.

Visitar estadios menos populares: otra estrategia es optar por parques de pelota no tan concurridos o por cotejos en los que no participen las grandes estrellas.

Paquetes: muchos equipos lanzan promociones especiales, como descuentos para residentes locales, estudiantes o adultos mayores.

Plataformas de reventa autorizada: revisar los canales de reventa confiable en días cercanos al juego a veces da la opción de obtener buenas precios.

