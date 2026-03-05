¿Cuánto dinero ganaría Japón si es campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 ha comenzado oficialmente, y buena parte de las miradas están puestas sobre el vigente campeón; una selección de Japón que llega como candidato fuerte a refrendar su corona obtenida en 2023, apoyado en una rotación de pitcheo elitista, que lidera Yoshinobu Yamamoto, y un orden al bate temible, cortesía de la superestrella de MLB, y también de Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, y el productivo Seiya Suzuki, de Chicago Cubs.

En efecto, los nipones aparecen como uno de los conjuntos más fuertes del torneo, siendo claramente favoritos en el Grupo C, donde se miden en casa a Australia, China Taipéi, Corea del Sur y República Checa.

Con una sólida base de la Nippon Professional Baseball y luminarias establecidas en Grandes Ligas, Japón intentará repetir el éxito reciente y mantenerse dentro de las principales potencias del béisbol internacional, aunado a intentar sacar rédito económico de un evento que repartirá 14 millones de dólares a los participantes, que de por sí tienen asegurados $750.000.000 por decir presente en dicha justa.

¿Cuándo dinero ganará Japón si avanza a los cuartos de final del Clásico Mundial?

El medio Listín Diario reveló que cada selección clasificada a cuartos de final coleccionará otro $1.000.000, al tiempo que quien lo haga de forma invicta recibirá $300.000 adicionales, para un total de $1.300.000.

De ese modo, si Japón logra avanzar a la siguiente etapa del Clásico Mundial, ya superaría los dos millones de dólares totales, sin contar los 300 mil extra de vencer a todos sus rivales de grupo.

¿Cuándo dinero ganará Japón si avanza a las semifinales del Clásico Mundial?

La siguiente fase del WBC es la semifinal, donde las naciones que allí lleguen se embolsarán $1.250.000 adicionales, según Listín.

Bajo ese panorama, la novena asiática sumaría una cifra cercana a 3.5 millones de dólares acumulados, considerando los premios obtenidos en las rondas anteriores.

¿Cuándo dinero ganará Japón si avanza a la final del Clásico Mundial?

Llegar al juego por el campeonato también representa una recompensa monetaria importante, pues los equipos que clasifiquen a semejante instancia recibirán $1.250.000 extra.

Para una nación con la tradición competitiva de Japón, alcanzar nuevamente la final sería un paso más hacia la defensa del título y también incrementaría de forma significativa la bolsa de premios obtenida durante el prestigioso torneo, que alcanzaría los 4.5 millones en moneda estadounidense.

¿Cuándo dinero ganará Japón si gana el Clásico Mundial?

Por último, quien se consagre campeón del Clásico Mundial en 2026 percibirá 2.5 millones de dólares, solamente saliendo airoso en la final, lo que significaría para los nipones, incluyendo su federación, generar alrededor de $7.500.000 en total.

Al margen del incentivo económico, el principal objetivo de Ohtani y Japón será reafirmar su dominio en el béisbol internacional y levantar su cuarto cetro de WBC.

