¿Cuánto dinero ganaría Venezuela si es campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

De acuerdo con la Confederación Internacional de Béisbol y Softbol, Venezuela ocupa el quinto lugar del ranking con 3.653 puntos, solo superada por Japón, China Taipéi, Corea y Estados Unidos.

Aunque el Clásico Mundial es un evento exclusivo de la MLB, el obtener un buen resultado le daría un impulso importante a la Federación Venezolana de Béisbol, que se vería beneficiada por los premios monetarios que ofrece el torneo.

Venezuela nunca ha ganado el torneo y su mejor participación fue en 2009, cuando alcanzaron las semifinales del evento y cayeron ante Corea del Sur. A pesar de ser el segundo país con más jugadores internacionales en Grandes Ligas, todavía ese dominio no se ha podido traducir en un campeonato en el Clásico.

En la edición del 2026, Venezuela será dirigida nuevamente por Omar López y cuentan con un plantel conformado por estrellas de Grandes Ligas. Aunque Japón, Estados Unidos y República Dominicana parten como favoritos, el cuadro vinotinto puede llegar lejos y así generar dinero para seguir invirtiendo en el desarrollo de este deporte.

El torneo ofrece 14 millones de dólares a los participantes y todos tienen asegurados, como mínimo, $750.000.000 por participar en el evento.

¿Cuándo dinero ganará Venezuela si avanza a los cuartos de final del Clásico Mundial?

Venezuela es parte del Grupo D del torneo y lo comparten con Israel, Nicaragua, República Dominicana y Países Bajos. Todo apunta a que las dos naciones caribeñas avanzarán de ronda, pero son solo pronósticos.

Si Venezuela avanza de ronda e inscribe su nombre en los cuartos de final, tal y como pasó en la edición del 2023, recibirán un bono de $1.000.000, Quien lo haga de forma invicta recibirá $300.000 adicionales, para un total de $1.300.000.

Por ende, si Venezuela logra avanzar a la siguiente etapa del Clásico Mundial, ya superaría los dos millones de dólares totales, y podrían aumentar a $300.000 de ganancia si vencen a todos los rivales de su grupo.

¿Cuándo dinero ganará Venezuela si avanza a las semifinales del Clásico Mundial?

Si Venezuela alcanza las semifinales del torneo, algo que solo ha ocurrido en una edición, las ganancias aumentarían significativamente. Los equipos que avancen hasta esa ronda se ganarían unos $1.250.000 adicionales.

Si esto ocurre, la Federación Venezolana de Béisbol se estaría embolsillando 3.5 millones de dólares acumulados, considerando los premios obtenidos en las rondas anteriores.

¿Cuándo dinero ganará Venezuela si avanza a la final del Clásico Mundial?

El equipo dirigido por Omar López tiene un grupo de peloteros que quiere jugar su primera final. Desde Ronald Acuña Jr., pasando por Jackson Chourio hasta el capitán Salvado Pérez, sueñan con jugar por el título con su país.

Si esto ocurre, Venezuela estaría sumando $1.250.000 extra. Si logran el pase a la final, la cuenta bancaria de premios obtenida durante el torneo alcanzaría los 4.5 millones de dólares.

¿Cuándo dinero ganará Venezuela si gana el Clásico Mundial?

Que Salvador Pérez levante como capitán el título del Clásico Mundial es el sueño de todos los venezolanos. Si se convierte en realidad, recibirían 2.5 millones de dólares, lo que significaría un premio total de todas las rondas de $7.500.000.

Según los pronósticos de las apuestas, Venezuela ocupa el cuarto lugar entre los favoritos del evento, mientras que Estados Unidos ocupa el lugar de honor, Japón segundo y Dominicana tercero.

