Estados Unidos vs. Venezuela: ¿Quién tiene mejor lineup en el Clásico Mundial 2026?

En cada edición del Clásico Mundial de Béisbol, Venezuela llega con un equipo lleno de estrellas de MLB con los que aspiran a pelear por el título. Pero en cada ocasión han regresado con las manos vacías.

Para la cita de 2026 se presentan de nuevo con un equipo equilibrado, que tiene buena defensa, el contacto de Luis Arráez y el poder de Eugenio Suárez acompañado a una superestrella como Ronald Acuña Jr., un ganador del MVP.

Pero sus esperanzas de al fin tener algo qué celebrar puede que vuelvan a pasar por un enfrentamiento contra Estados Unidos, el equipo que les arrebató el sueño de ir a semifinales en la edición pasada con un dramático jonrón de Trea Turner y que ahora son los grandes favoritos a ganar la competencia con una plantilla de All Stars que está liderada por el capitán de los New York Yankees, Aaron Judge.

Estados Unidos tiene todas las miradas sobre sí por su roster de celebridades que se da el lujo de tener a un Jugador Más Valioso en el banco de reservas, pero analizaremos una a una cada posición para determinar quién tiene ventaja.

Ronald Acuña Jr. is one of the best players in the world when healthy.



He'll suit up for Team Venezuela and could provide true impact in the middle of the lineup 🇻🇪



Receptor: Cal Raleigh vs. William Contreras

Contreras ha hecho un gran trabajo detrás del plato desde que llegó a Milwaukee Brewers y en tres años con este equipo tiene dos Bates de Plata y un par de invitaciones al All Star. Pero Raleigh es un ganador del Guante de Oro y el Bate de Plata, bateador ambidiestro y viene de ser el escolta de Aaron Judge en la votación para el MVP de la Liga Americana tras liderar los departamentos de jonrones (60) y carreras impulsadas (125) en 2025.



Ventaja: Estados Unidos

Primera base: Bryce Harper vs. Willson Contreras

Después de ser campeón de Serie Mundial con los Cubs, Contreras ha tenido muchos altibajos, incluyendo su mudanza de la receptoría a la inicial cuando llegó a St. Louis. Es tres veces All Star y viene de su cuarta campaña en cinco años con al menos 20 jonrones, además de establecer topes personales en dobles (31) y remolcadas (80). Pero enfrente tiene a Harper, que en 14 temporadas en las Grandes Ligas ha sido Novato del Año, dos veces MVP, ganador de 4 Bates de Plata, 8 veces All Star y tiene 363 jonrones y más de mil remolcadas de por vida.



Ventaja: Estados Unidos

Segunda base: Brice Turang vs. Luis Arráez

La lesión de Gunnar Henderson obligó a pensar en Turang como titular de la segunda base. El jugador de Milwaukee tiene una defensa sólida que le dio un Guante de Oro y uno de Platino y viene de su mejor campaña a la ofensiva con topes personales en dobles (28), jonrones (18) y remolcadas (85). Es verdad que Arráez no es tan seguro en la defensa y su producción de extrabases es limitada, pero su contacto es proverbial y puede ser clave como primer bate.



Ventaja: Venezuela

Tercera base: Alex Bregman vs. Eugenio Suárez

Hay todo un debate en Venezuela sobre quién debe ser el titular de la antesala, pero Eugenio Suárez, que está de vuela en Cincinnati, tiene que estar en el lineup. La defensa no su mejor herramienta, pero aporta poder: su producción de jonrones desde 2017 lo pone en la élite. Pero Bregman va un paso al frente porque puede ser clave en la ofensiva y batear extrabases, pero también tiene una defensa que lo hizo ganador del Guante de Oro.



Ventaja: Estados Unidos

Campocorto: Bobby Witt Jr. vs. Andrés Giménez

La calidad defensiva de Giménez está más que probada con tres Guantes de Oro como segunda base y Toronto anunció que regresará su posición natural de campocorto. Pero no tiene la producción ofensiva de Witt, que llegó a tres temporadas seguidas con más de 170 hits y a dos con por lo menos 45 dobles. En sus cuatro años en MLB ha conectado al menos 150 imparables, ha dado por lo menos 20 jonrones, se ha robado más de 30 bases cada campaña y ha remolcado un mínimo de 80 carreras. Por si fuese poco tiene dos Guantes de Oro y dos Bates de Plata consecutivos.



Ventaja: Estados Unidos

Jardín izquierdo: Roman Anthony vs. Jackson Chourio

La baja de Corbin Carroll por lesión fue un golpe para la selección estadounidense, que espera por la aprobación del joven Roman Anthony para sustituirlo. En Milwaukee esperan tanto de Chourio que le dieron una extensión millonaria sin haber debutado en MLB y el venezolano ha respondido con dos temporadas en las mayores de más de 20 jonrones y 20 bases robadas, además de promediar 37 dobles por zafra.



Ventaja: Venezuela

Jardín central: Byron Buxton vs. Ronald Acuña Jr.

Sin discusión en este punto. El veterano Buxton tiene un Guante de Oro, un Bate de Plata y ha ido a dos Juegos de Estrellas, pero el venezolano estrella de los Atlanta Braves fue MVP de la Liga Nacional en 2023, fundó el club 40-70, tiene 5 invitaciones al All Star y 3 Bates de Plata. Además viene de su quinta campaña de al menos cuadrangulares en 8 años en MLB.



Ventaja: Venezuela

Jardín derecho: Aaron Judge vs. Wilyer Abreu

Tampoco aquí hay mucho qué decir. El outfielder venezolano de Boston Red Sox ha ganado el Guante de Oro en dos campañas consecutivas y es más que un buen jugador defensivo: es un hombre capaz de batear 30 dobles y 20 jonrones por año. Pero Judge es Judge, el rostro de las Grandes Ligas, un jugador que viene de conquistar su tercer premio MVP, fue campeón bate con .331 y también lideró el OBP, slugging y OPS (.457, .688, 1.144), tuvo su tercera temporada en cuatro años con al menos 53 jonrones y 114 impulsadas y además de ganar su quinto Bate de Plata.



Ventaja: Estados Unidos

Bateador designado: Kyle Schwarber vs. Salvador Pérez

Es verdad que Kyle Schwarber viene de ser líder de la Liga Nacional en jonrones (56) e impulsadas (132) en la que fue su cuarta campaña seguida con al menos 38 vuelacercas y 94 fletadas y fue segundo de Shohei Ohtani en la votación para el MVP. Pero Salvador Pérez tuvo en 2025 una temporada de 30 cuadrangulares, 35 dobles y 100 remolcadas y ha ganado 5 Bates de Plata en su carrera. Y si hay algo que le da ventaja sobre el poder de Schwarber es el hecho de que no está limitado al rol de designado, sino que también puede jugar en la primera base o estar detrás del plato, donde ha ganado 5 Guantes de Oro.



Ventaja: Venezuela

