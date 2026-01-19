¿Cuánto valen los New York Yankees?

¿Qué sería de la MLB sin los New York Yankees? Seguramente esa respuesta es difícil de establecer, ya que el equipo del Bronx es no solo una organización de beisbol, sino una de las instituciones deportivas más importantes del mundo.

La marca de los Yankees tiene un valor estimado por la revista Forbes de 7.5 mil millones de dólares, según datos recopilados de la temporada 2025 y algunos acuerdos comerciales que han aceptado para la temporada 2026.

Los Yankees son el equipo que más vende mercancía, con los acuerdos televisivos más altos y con una de las nóminas más impactantes de todo el beisbol. Su marca global, ingreso por venta de boletos y patrocinios en el Yankee Stadium convierten a la franquicia en una potencia mundial.

Aaron Judge, capitán de los Yankees, estuvo en el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA | Pool/GettyImages

¿Dónde se ubican los Yankees en valor universal?

Si hablamos de una rivalidad económica y traemos a los Yankees a competir con otras franquicias deportivas a nivel mundial, el equipo del Bronx quedaría muy bien parado, compitiendo con los gigantes de la NFL y del fútbol mundial.

De acuerdo con Forbes, los Yankees suelen ocupar la cuarta o quinta plaza en el ranking de los clubes más poderosos económicamente del mundo. Los Dallas Cowboys, Real Madrid, FC Barcelona, Liverpool y Golden State Warriors acostumbran a estar por encima del equipo neoyorquino.

Pero hay que reconocer que la disciplina en la que participan los Yankees, el beisbol, no es un deporte tan globalizado como lo puede ser el fútbol americano, el fútbol o la NBA. En ese sentido, el poderío de los Yankees es digno de admirar.

¿Qué factores impulsan a los Yankees a ser tan poderosos?

Los derechos de televisión de los Yankees, adquiridos por la cadena YES, son uno de los más caros en cuanto al deporte estadounidense se refiere. Los juegos en vivo, programas de análisis y el resumen de la jornada le producen mucho dinero a la cadena televisiva.

También el logo de los Yankees, con la N y la Y entrelazada, es reconocido como un símbolo de moda y eso le genera grandes ganancias a la organización por la venta de su mercancía oficial. Incluso, la gente que no es aficionada al beisbol, busca la ropa del equipo.

El Yankee Stadium, inaugurado en 2009, es reconocido como el estadio más emblemático de la MLB y esto atrae visitantes todos los años. Desde los juegos del equipo hasta los tours oficiales, generan grandes cantidades de dinero a la organización.

