¿Cuántos cupos a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028 otorga el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Cada edición del Clásico Mundial de Béisbol ha sido memorable, pero en esta ocasión el torneo será histórico porque por primera vez servirá como clasificatorio a los Juegos Olímpicos.

Después de su ausencia en los Juegos de París 2024, el béisbol regresa al programa olímpico para la cita de Los Angeles 2028, en la cual se espera sea autorizada la participación de jugadores en el sistema MLB. Un paso importante hacia esa decisión fue el anuncio de esta semana.

La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC por sus siglas en inglés) anunció recientemente los criterios de clasificación para los próximos Juegos Olímpicos. Son tres torneos los que otorgarán cupos y el primero de ellos será el Clásico Mundial de 2026.

⚾ History in the Making!

🔛 Road to @LA28 set as Olympic Baseball Qualification System confirmed

📰 More details here

🔗 https://t.co/7GC6R16g7u pic.twitter.com/qpAgdqwvVC — WBSC ⚾🥎 (@WBSC) February 9, 2026

¿Qué país está clasificado para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028?

Por ser Los Angeles, California, la ciudad sede de la próxima cita olímpica, la selección de Estados Unidos tiene asegurada la presencia en el torneo de béisbol y partirá como uno de los equipos favoritos a colgarse la medalla de oro.

Los estadounidenses encabezan los pronósticos para ser los campeones de la próxima edición del Clásico Mundial y ahora que se sabe que el torneo será clasificatorio para los Juegos Olímpicos, todos se preguntan qué pasará con los otros cinco cupos para la competencia de béisbol de Los Angeles 2028 .

¿Cuántos cupos olímpicos dará el Clásico Mundial 2026?

De acuerdo con los reportes, la edición 2026 en el WBC repartirá los dos cupos reservados para el continente americano. Con Estados Unidos y su plaza asegurada, se espera una lucha a muerte por los dos boletos disponibles en este torneo.

La selección de República Dominicana y la de Venezuela, que ya han cimentado una sólida rivalidad, verán un nuevo incentivo para escribir este capítulo de su enfrentamiento particular.

Otras vías de clasificación a los Juegos Olímpicos

El siguiente torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos será el Premier 12 de la WBSC, que se disputará en noviembre de 2027. Allí estarán en competencia 16 equipos y quienes pueden aspirar a un lugar en Los Angeles 2028 serán el mejor equipo asiático y el equipo de Europa o de Oceanía que quede mejor ubicado en la tabla.

Ya con cinco de los seis cupos cubiertos habrá una última oportunidad en un preolímpico que tendrá a seis equipos luchando por el boleto final. Esta competencia debería celebrarse a más tardar en marzo de 2028, sin que el Clásico haya anunciado la sede.

Lo que sí aclararon es quiénes podrán acudir: serán aquellas selecciones “que hayan quedado mejor posicionadas en los campeonatos continentales de Asia, Europa, África y Oceanía y que aún no hayan asegurado su clasificación a los Juegos”.

