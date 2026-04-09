¿Cuántos innings seguidos tuvo Shohei Ohtani sin permitir carreras como pitcher?

El protagonismo de Shohei Ohtani volvió a estar en el centro de la escena, pero esta vez encima del box y en una jornada marcada por contrastes para Los Angeles Dodgers en su visita a los Toronto Blue Jays, en una reedición de la última Serie Mundial.

Claro está, aunque la actuación desde la lomita del fenómeno de dos vías dejó señales positivas, el resultado final no acompañó a los bicampeones defensores de MLB, quienes cayeron 4-3 el miércoles y vieron cortar su cadena de cinco triunfos.

La finalizada serie entre Dodgers y Jays todavía tenía fresco el recuerdo del Juego 7 del Clásico de Otoño de 2025, mismo en el que figuras como Mookie Betts, el venezolano Miguel Rojas, Will Smith y Yoshinobu Yamamoto resultaron determinantes en la consagración. Sin embargo, en aquella ocasión la historia fue distinta para un Ohtani que abría el encuentro decisivo con apenas tres días de descanso, trayendo consigo ser castigado por los canadienses, al margen de la eventual consagración de su franquicia.

Ahora, el cuatro veces MVP de las Grandes Ligas lograba contener a la ofensiva de Toronto en los primeros episodios, al margen de mostrar ciertos inconvenientes en el tercero. Allí permitió que los Blue Jays rompieran el cero tras una secuencia que incluyó boleto, avance por error y un doble impulsor. A pesar de ello, su línea terminó siendo muy sólida al limitar al citado elenco a una carrera sucia en 6.0 capítulos, permitiendo cuatro imparables y dando una base por bolas, aunado a ponchar a dos.

Shohei Ohtani's current streak without allowing an earned run is tied for the longest streak of his career and is the longest active streak in MLB 💪



(via @ESPNInsights) pic.twitter.com/td6jn4tBpW — Yahoo Sports (@YahooSports) April 8, 2026

Más allá de de su notable prestación encima del montículo, Ohtani reconoció el desgaste físico luego de la gira de Los Angeles y dejó en claro en la web oficial de MLB que buscará ajustar detalles en su mecánica. “Los jugadores normalmente sienten fatiga al final de la gira. No estoy seguro de si esa fue la causa principal (del cansancio), pero quiero asegurarme de ajustar cualquier detalle mecánico”.

A nivel estadístico, el japonés sigue dejando huella, tanto que se convirtió en el primer lanzador de los Dodgers desde su paisano Kenta Maeda, en 2016, en empezar una temporada con aperturas consecutivas de al menos 6.0 entradas sin permitir anotaciones limpias. Por otro lado, Shotime mantiene una destacada racha ofensiva al embasarse en 43 juegos, igualando a Ichiro Suzuki (2009) con la cadena más extensa de siempre para un nipón.

Aunque su seguidilla sin permitir rayitas llegó a su fin en 26.2 actos, el cinco veces All Star de las mayores continúa demostrando su impacto integral en el terreno, consolidándose como una de las piezas clave de unos californianos que, pese al tropiezo, cerraron una positiva salida a la carretera cortesía de una foja de 5-1.

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