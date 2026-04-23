¿En cuántos juegos quedó la racha de juegos embasándose de Shohei Ohtani con los Dodgers?

La histórica racha de embasarse de Shohei Ohtani llegó a su fin en una jornada de miércoles en la que brilló desde el montículo, pero no pudo producir con el bate para Los Angeles Dodgers.

Es que el astro japonés se fue de 4-0 y no logró llegar a alguna almohadilla por primera vez en la temporada regular desde el 23 de agosto de 2025. Por si fuera poco, los azules cayeron 3-0 a manos de San Francisco Giants en Oracle Park.

Es cierto que Ohtani cumplió una sólida actuación como abridor, trabajando 6.0 entradas sin permitir carreras; no obstante, su producción ofensiva quedó en blanco y con ello terminó una seguidilla de 53 partidos embasándose.

Claro está, dicha marca lo igualó con Shawn Green, quien consiguió la misma cifra en el 2000, la mayor para un pelotero de los Dodgers desde la mudanza de la franquicia a Los Angeles, procedente de Brooklyn en 1958. De hecho, la web oficial de MLB acotó que dentro de la Era Moderna del club, únicamente Duke Snider permanece por encima con 58 encuentros consecutivos llegando a una almohadilla, registro establecido en 1954.

Shohei Ohtani's 53-game on-base streak has come to an end. pic.twitter.com/EeDZuSbNTl — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) April 23, 2026

Por su parte, "Shotime" reconoció a través de su intérprete que su prioridad sigue siendo aportar desde el primer turno del lineup y generar tráfico ofensivo para su equipo. "Como primer bate, estoy concentrado en embasarme. Mientras me sienta bien en general, el resultado llegará. Ese no ha sido el caso".

La falta de producción del cuatro veces MVP en Grandes Ligas coincidió con una noche complicada para toda la ofensiva de los Dodgers, quienes resultaron limitados a apenas cuatro imparables y sufrieron su primera blanqueada de la campaña en su juego número 24. Un día antes, el mismo ataque ya había mostrado problemas al conectar únicamente tres hits en otra derrota versus los Giants.

Ohtani ha iniciado la zafra con números discretos para sus estándares ofensivos, promediando .258 al madero con cinco jonrones y 11 empujadas, junto a OPS de .854. De ese modo, el conjunto dirigido por Dave Roberts atraviesa un pequeño bajón, acumulando cuatro reveses en sus últimos cinco compromisos, así que este jueves buscará evitar la barrida en el cierre de la serie en la bahía californiana, algo que todavía no ha sufrido en lo que va de 2026.

Pese a este momento irregular, el panorama general continúa favorable para Los Angeles, gracias a foja de 16-8, la cual lo tiene igualado en la cima del Oeste de la Nacional con los San Diego Padres.

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