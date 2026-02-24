¿Cuántos jugadores de los Astros irán al Clásico Mundial de Béisbol 2026?

A pesar de acercarse el Clásico Mundial de Béisbol 2026, programado del 5 al 17 de marzo, los aficionados de los Houston Astros no tendrán que preocuparse por eventuales lesiones de los pilares de su equipo en el citado certamen internacional.

Es que, a diferencia de ediciones anteriores en las que la organización espacial era una de las más representadas en la cita de países, para la venidera edición apenas enviará a tres jugadores en el roster de la fase de grupos, aunque podría agregarse otro pelotero en la segunda ronda.

Dicha cifra convierte a Astros, junto a Washington Nationals, en una de las franquicias de MLB con menor presencia en el torneo universal, lo que se traduce en un campo de entrenamiento inusualmente tranquilo en West Palm Beach, donde ambas entidades comparten sede primaveral.

A pesar de la baja cantidad de jugadores, los nombres que asistirán al Clásico por parte de Houston tienen el potencial de ser protagonistas con sus respectivas selecciones nacionales. El Novato de la Americana en 2022 y MVP de la Serie Mundial del mismo año, Jeremy Peña, buscará consolidarse en un elenco dominicano plagado de talento y que parte como uno de los grandes favoritos al título.

Eso sí, el miembro del All-Star de 2025 estará obligado a aprovechar las oportunidades que le conceda el manager Albert Pujols, ya que, a priori, la titularidad del campocorto será para Geraldo Perdomo, de Arizona Diamondbacks.

Por su parte, el utility Zach Dezenzo, antiguo prospecto de los siderales, está llamado a ser importante para la selección de Italia, mientras que otro versátil jugador de dos zafras de experiencia en MLB, Shay Whitcomb, integrará la nómina del siempre peligroso combinado de Corea del Sur.

Adicionalmente, el lanzador Tatsuya Imai, recientemente firmado por los Astros, forma parte del grupo de reservas de Japón, lo que significa que podría ser activado después de la primera ronda si los actuales monarcas del WBC requieren de sus servicios.

Las figuras de los Astros que no estarán en el Clásico

La baja representación del conjunto espacial en el Clásico Mundial se debe, en gran medida, a complicaciones con los seguros de los contratos y solicitudes específicas del equipo para que sus principales peloteros no asistieran al evento, incluyendo el camarero venezolano José Altuve y el ahora antesalista puertorriqueño Carlos Correa, cuyos salarios para el 2026 de Grandes Ligas superan los 30 millones de dólares.

Asimismo, el abridor Hunter Brown declinó la invitación para representar a Estados Unidos, prefiriendo enfocarse en liderar la rotación de Houston en la próxima zafra.

Lista de los jugadores de los Astros que estarán en el Clásico Mundial 2026

Jugador País Posición Shay Whitcomb Corea del Sur Utility Zach Dezenzo Italia Utility Tatsuya Imai (reserva para la segunda ronda) Japón Lanzador Jeremy Peña República Dominicana Campocorto

