¿Cuántos jugadores de los Boston Red Sox irán al Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Roman Anthony, quien fue considerado como el mejor prospecto de las Grandes Ligas hasta el año pasado, jugará con Estados Unidos en el Clásico Mundial de 2026. Eso debe ser motivo para que el cuerpo técnico de los Boston Red Sox, liderado por Alex Cora, esté muy pendiente de lo que suceda con su jugador.

Anthony ya debutó en las mayores, con una sólida actuación en 2025. El jardinero disputó 71 compromisos, dejó .292 de promedio de bateo, con 8 jonrones y 36 carreras impulsadas. Se espera que la temporada 2026 sea la campaña de su consolidación en la MLB.

Pero no sólo Anthony estará en el torneo de selecciones que comienza en marzo. En total, los Red Sox tendrán a 14 representantes, siendo uno de los equipos con mayor número de jugadores en el torneo.

Anthony será compañero en el Team USA de Garrett Whitlock, considerado uno de los mejores abridores de la Liga Americana en los últimos años. Será parte de la rotación del manager Mark De Rosa y genera desde ya grandes expectativas por sus temporadas recientes.

Brayan Bello, otro de los abridores de Boston, será parte del cuerpo de iniciadores del manager Albert Pujols en República Dominicana. El derecho tendrá la responsabilidad de medirse a Israel en el tercer compromiso del equipo en el torneo.

Venezuela tendrá tres jugadores de los Boston Red Sox en su equipo. Se trata del doble ganador del Guante de Oro, Wilyer Abreu, del veterano inicialista Willson Contreras y del cotizado abridor Ranger Suárez. Este último abrirá el primer compromiso de su país en el Clásico ante Nicaragua.

El caso de Contreras será muy especial, ya que jugará por primera vez en el mismo equipo que su hermano, William, estrella de la receptoría de los Milwaukee Brewers.

"Significa mucho, creo que es lo más bonito que voy a vivir en mi carrera", dijo Willson Contreras a One Baseball Network. "Jugar con mi hermano el Clásico lo hace bastante especial".

Willson Contreras representará a Venezuela en el Clásico | Kim Klement Neitzel-Imagn Images

Masataka Yoshida y Japón buscarán otro título en el Clásico. El jardinero será compañero de Shohei Ohtani y espera contribuir con su poder a darle victorias a su país.

Ceddanne Rafaela ha sido uno de los peloteros de mayor proyección en los Red Sox en los últimos años. En 2025 se ganó la titularidad y también estará en el Clásico, con el uniforme de Países Bajos.

La lista de los jugadores de los Boston Red Sox que estarán en el Clásico Mundial de Béisbol

Jugador Selección Posición Garrett Whitlock Estados Unidos Lanzador Roman Anthony Estados Unidos Jardinero Brayan Bello República Dominicana Lanzador Jarren Duran México Jardinero Wilyer Abreu Venezuela Jardinero Willson Contreras Venezuela Primera Base Ranger Suárez Venezuela Lanzador Masataka Yoshida Japón Jardinero Cedanne Rafaela Países Bajos Utility Jovani Morán Puerto Rico Lanzador Greg Weissert Italia Lanzador Tsung-Che Cheng China Taipéi Infielder Nate Eaton Gran Bretaña Infielder Jack Anderson Gran Bretaña Lanzador

