Guía del Tokyo Dome: sede de Japón del Clásico Mundial 2026

El Tokyo Dome es mucho más que un estadio; es uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de Asia y una auténtica catedral del béisbol a nivel universal, tanto que será la sede del Grupo C del Clásico Mundial 2026, con lo cual se convertirá en el único parque de pelota en fungir de anfitrión durante las seis ediciones del certamen.

En efecto, el recinto que se vestirá de gala a partir del próximo 4 de marzo para recibir a Australia, Corea del Sur, República Checa, China Taipéi y a la propia selecciones nipona, combina historia con tecnología y una atmósfera única que lo convierte en el lugar ideal para albergar un torneo de talla internacional.

Desde su inauguración a finales de los ochenta, el Domo ha sido el corazón del béisbol japonés y el escenario de incontables momentos icónicos, incluso en el ámbito deportivo, representando el equilibrio perfecto entre tradición y modernismo.

Origen del Tokyo Dome

Construido para reemplazar al antiguo Korakuen Stadium, el feudo de los Yomiuri Giants en la NPB acabó con la necesidad de contar con una instalación moderna y multifuncional, por lo que se tomó la decisión de hacerle un techo y tenerlo operativo todo el año sin depender del clima.

De hecho, durante su inauguración oficial, el 17 de marzo de 1988, se convirtió en el primer estadio cerrado inflable de Japón, exhibiendo una estructura revolucionaria para la época.

Capacidad y dimensiones del Tokyo Dome

El Tokyo Dome posee una capacidad aproximada de 55.000 espectadores, que lo coloca entre los parques de pelota más grandes del planeta, y el líder en dicho ranking entre los que ostentan techo. Eso sí, para el Clásico Mundial de 2026 dicha cifra podría reducirse ligeramente, según la agencia AP, al margen de que sigue siendo un recinto ideal para recibir a miles de aficionados de diversas naciones.

Asimismo, el escenario en cuestión cuenta con medidas que lo hacen equilibrado a la hora de los duelos bateadores-lanzadores, similares a las de muchos de los estadios de MLB.

Jardín izquierdo: 328 pies.

Jardín izquierdo-central: 386 pies.

Jardín central: 400 pies.

Jardín derecho-central: 386 pies.

Jardín derecho: 328 pies.

¿Qué tan cómodo será el Tokyo Dome para el Clásico Mundial de Béisbol de 2026?

Una de las grandes ventajas del Domo es su comodidad y modernidad, pues al ser un parque techado, elimina por completo los problemas de lluvia, viento o frío, factores que en determinadas oportunidades afectan torneos internacionales o eventos de cualquier disciplina.

Además, el estadio de la capital nipona cuenta con asientos cómodos, excelente visibilidad desde prácticamente cualquier ubicación y una acústica que amplifica el ambiente, algo que suele sentirse con fuerza al momento de llenarse las gradas.

Entretanto, la infraestructura también incluye amplias zonas de comida, accesos eficientes y una conexión directa con el transporte público, la cual facilita la llegada de miles de fans para cada juego.

El Tokyo Dome volverá a decir presente en el WBC 2026 | Yuki Taguchi/GettyImages

¿Qué otros eventos deportivos ha albergado el Tokyo Dome?

Aunque el béisbol y los Yomiuri Giants son su razón de ser, el Tokyo Dome ha sido escenario de una enorme variedad de eventos deportivos, mismos que se repasarán a continuación:

WWE: ha albergado diversos eventos de lucha libre, incluyendo el de la mediática WWF (hoy WWE) estadounidense, en 1991.

K-1 World Grand Prix: fue el hogar del certamen de kickboxing desde 1997 hasta el 2006.

MLB: sede de encuentros de Opening Day de temporada regular de Grandes Ligas en varias ocasiones, desde el 2000 hasta el curso de 2025.

Clásico Mundial de Béisbol: sede de fase de grupos en las anteriores cinco ediciones de la "joven" contienda.

Eventos musicales: más allá del deporte, este estadio ha albergado conciertos con estrellas del pop y rock mundial, como Mariah Carey y Los Rolling Stones, entre otros.

