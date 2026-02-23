¿Cuántos jugadores de los Dodgers irán al Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Los Angeles Dodgers afrontan la nueva temporada de MLB con la mira puesta en la historia, ya que buscarán convertirse en la primera novena desde los New York Yankees de finales del siglo pasado (1998-2000) en conquistar tres títulos consecutivos de Serie Mundial. Sin embargo, el camino no será sencillo para los azules, especialmente a raíz de la participación de varias de sus figuras en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se disputará del 5 al 17 de marzo.

La organización del sur de California tendrá una representación, en algunos casos, de lujo en el torneo internacional. Los astros Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto dirán presente para Japón, luego de representar a dicha selección en 2023 y ayudarla a llevarse los máximos honores. Claro que, en el caso de Ohtani, su participación estará limitada exclusivamente al rol de bateador designado, reduciendo así sus carga como lanzador en medio de un exigente calendario de Grandes Ligas.

Estados Unidos también contará con talento procedente de los Dodgers. Will Smith encabezará el cuerpo de receptores del combinado norteamericano, aportando poder ofensivo y manejo del pitcheo, mientras que, a pesar de retirarse de las mayores en 2025, el legendario zurdo Clayton Kershaw aceptó representar nuevamente a su país, sumando experiencia y liderazgo a un staff repleto de brazos portentosos.

El catcher de los Dodgers, Will Smith, volverá al Clásico Mundial con el Team USA | Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

Otra figura clave será el nuevo cerrador del conjunto de Hollywood, Edwin Díaz, quien se perfila como el principal referente de Puerto Rico. La capacidad de "Sugar" para dominar en las últimas entradas podría ser determinante para las aspiraciones de una mermada escuadra nacional boricua.

En el cuadro interior Hyeseong Kim asumirá un rol protagónico con Corea del Sur, aportando versatilidad defensiva y contacto con el madero. Además del talento consolidado, la franquicia que hace vida en Dodger Stadium verá el accionar internacional de algunos de sus prospectos, tales serán los casos del monticulista Antonio Knowles, que competirá con Gran Bretaña, igual que el infielder Jake Gelof, quien hará lo propio para Israel, y el serpentinero Shawndrick Oduber, miembro de Países Bajos.

Si bien la experiencia del Clásico Mundial puede fortalecer a estos peloteros, también supone un desgaste físico y mental adicional, lo que no hace gracia a unos Dodgers que aspiran a la gloria máxima y a un tricampeonato inédito en la era moderna.

Lista de los jugadores de los Dodgers que estarán en el Clásico Mundial 2026

Jugador País Posición Hyeseong Kim Coreal del Sur Infielder Clayton Kershaw Estados Unidos Lanzador Will Smith Estados Unidos Receptor Antonio Knowles Gran Bretaña Lanzador Jake Gelof Israel Infielder Shohei Ohtani Japón Bateador designado Yoshinobu Yamamoto Japón Lanzador Shawndrick Oduber Países Bajos Lanzador Edwin Díaz Puerto Rico Lanzador

