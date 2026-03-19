¿Cuántos jugadores se lesionaron en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026?

Apenas dos jugadores se lesionaron durante el Clásico Mundial de Béisbol. Después de toda la polémica del seguro de los jugadores y la ausencia de grandes estrellas por este tema, la cifra de peloteros que sufrieron problemas físicos es bastante baja.

De acuerdo a informes oficiales del torneo, el receptor de Italia, Kyle Teel, y el jardinero de Japón, Seiya Suzuki, son los únicos peloteros con lesiones conocidas en el torneo, pero no se espera que ninguno pierda mucho tiempo para recuperarse.

Teel sufrió una lesión en la victoria de Italia 8 carreras por 6 sobre Estados Unidos en la primera ronda del torneo. Una distensión en el tendón de la corva lo mantendrá fuera de cuatro a seis semanas de acción de su equipo, los White Sox.

El estelar jugador de los Chicago Cubs, Seiya Suzuki, sufrió un esguince de ligamento en su rodilla derecha, pero parece que estará listo para el Opening Day, ya que el conjunto de la ciudad de los vientos no cree que necesite pasar por la lista de lesionados.

Edwin Díaz y José Altuve se perdieron buena parte de la temporada del 2023, tras sufrir lesiones en el Clásico Mundial. Eso hizo que el tema de los seguros con los peloteros fuera mucho más estricto para esta edición 2026.

Craig Counsell said that the Cubs will see how Seiya Suzuki progresses through the weekend and that will determine if he will start the season on the injured list.



Suzuki left Japan's WBC Quarterfinal game early after sliding into second base and limping off the field. pic.twitter.com/eo4UcPvcVO — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 17, 2026

Jugadores de gran calidad como el propio Altuve, Elly De La Cruz, José Alvarado, José Berríos, Carlos Correa o Francisco Lindor no participaron en el evento por ser negados sus seguros. Esto trajo como consecuencia unas críticas importantes para el torneo.

Teel está bajo un contrato de novato, que establece solo $760,000 en salario para 2026, lo que no representará un gasto importante para su organización. Sin embargo, Suzuki tiene programado ganar $18 millones en el 2026 con su equipo.

Tomando en cuenta los tiempos de recuperación de estos peloteros, la compañía aseguradora probablemente podría gastar entre $1 millón y $2 millones para cubrir sus contratos. Sin embargo, todo dependerá si Suzuki puede estar en juego en el Opening Day.

En comparación, en 2023 la aseguradora se vio obligada a cubrir la totalidad del salario de $17.25 millones de Díaz con los Mets y una parte de los $26 millones de Altuve, sumando más de $20 millones en conjunto en gastos.

El Clásico Mundial terminó rompiendo nuevamente récord de asistencia y de audiencia, con un nuevo campeón, como lo fue Venezuela, que derrotó en la final al favorito Estados Unidos.

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