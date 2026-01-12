Ceremonia de apertura del Clásico Mundial de Béisbol de 2026

Del 4 al 17 de marzo estarán en competencia equipos de 20 países (y cuatro continentes) en la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol, el torneo de selecciones más importante de este deporte y que contará con la participación de estrellas consagradas en MLB.

Será todo un espectáculo ver en acción a figuras de la jerarquía del japonés Los Angeles Dodgers Shohei Ohtani, cuatro veces ganador del MVP; el capitán de los New York Yankees Aaron Judge, el venezolano de los Atlanta Braves Ronald Acuña Jr. y los ídolos de New York Mets Juan Soto y Francisco Lindor, entre otras luminarias que han confirmado su presencia.

También estarán en el banquillo candidatos al Salón de la Fama como Yadier Molina, Andruw Jones y Albert Pujols, que fue campeón de la Serie del Caribe en su primera experiencia como manager apenas meses después de su retiro en las Grandes Ligas.

Estados Unidos armó un equipo de All Star para hacerle frente a Japón, el campeón defensor y tres veces ganador del Clásico Mundial, y la afición está contando los días para que se inaugure la competencia, que en su primera fase se desarrollará con cuatro grupos distribuidos en San Juan de Puerto Rico, Houston, Tokio y Miami.

Counting down the days until the 2026 #WorldBaseballClassic begins!



Here's everything you need to know about the tournament 👇 pic.twitter.com/x1LqhLOIRl — World Baseball Classic (@WBCBaseball) December 19, 2025

¿Cuándo será la ceremonia inaugural?

Aunque el calendario tiene como fecha inaugural el 5 de marzo, la acción comenzará el 4 de marzo a las 10 p.m. (hora del Este de Estados Unidos) en el Grupo C, con sede en Japón. Se abrirá la competencia con el duelo entre las selecciones de China Taipéi y Australia. Los campeones defensores de Japón no jugarán ese día (debutarán el 6 de marzo ante China Taipei) y hasta el momento no hay anuncios de una ceremonia de inauguración formal.

¿Dónde será el partido de apertura del Clásico Mundial?

El duelo inaugural de la edición 2026 del torneo tendrá lugar en el Tokyo Dome de la capital de Japón, hogar de los Yomiuri Giants en la NPB y sede en de todas las ediciones del Clásico Mundial de Béisbol. El recinto tiene una capacidad para 45.600 espectadores y sólo albergará choques de la primera ronda, los del Grupo C (conformado por las selecciones de Japón, Australia, Corea del Sur, República Checa y China Taipei).

¿Quiénes cantarán en la inauguración?

Aunque todavía faltan varias semanas, de momento no se ha anunciado que esté prevista una ceremonia de inauguración central para el Clásico Mundial, mucho menos un evento que incluya la actuación de artistas.

A diferencia de otros torneos internacionales masivos como el Mundial de fútbol, el Super Bowl e incluso el Juego de Estrellas de MLB, los organizadores del Clásico Mundial de Béisbol no tienen por costumbre agendar un espectáculo artístico para la inauguración y se limitan a hacer actos pequeños en cada sede en la primera jornada y luego una breve ceremonia de presentación antes de que se dé la voz de play ball del partido por el título.

