¿Cuántos jugadores de los Marlins irán al Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se perfila como un evento sin precedentes para los Miami Marlins, debido a la importante cantidad de peloteros de dicha organización que dirán presente.

Es que tras la confirmación de los rosters oficiales, avalados por MLB, la organización del sur de Florida ha establecido un nuevo récord interno en relación a la justa por países, ya que 11 de sus jugadores accionarán entre el 5 y el 17 de marzo repartidos en siete selecciones.

Esta cifra no sólo resalta la profundidad del talento en el sistema de los Marlins, también subraya la diversidad cultural de su nómina, con presencia en naciones sudamericanas, norteamericanas, caribeñas y hasta europeas.

La delegación de los Marlins estará encabezada por el as dominicano Sandy Alcántara. El ganador del Cy Young de la Liga Nacional en 2022 regresa para su segundo Clásico Mundial con la República Dominicana (dejó 0-1 y 7.36 de efectividad en una apertura de 3.2 innings en la edición del 2023), siendo uno de los teóricos líderes de una rotación que busca devolver el título a la isla. Junto al doble All Star del viejo circuito surge en el roster quisqueyano el receptor Agustín Ramírez.

No obstante, es Canadá la nación con mayor presencia de integrantes de los peces, gracias a tres: el campocorto nacido en Dominicana, Otto López, el catcher Liam Hicks y el jardinero Owen Caissie, adquirido recientemente desde Chicago Cubs y considerado una de las principales promesas de la franquicia de Miami.

Por otro lado, el club que hace vida en el loanDepot Park, precisamente una de las sedes de este WBC, cederá al pitcher Michael Petersen y al infielder Ian Lewis a Gran Bretaña, en tanto que el utility de cuadro Jared Serna forma parte del roster mexicano, igual que el versátil Javier Sanoja con Venezuela. A su vez, el infielder Yiddi Cappe integrará la nómina de Cuba y el jardinero estadounidense Jakob Marsee reforzará a Italia.

Curiosamente, ningún beisbolista de los Marlins actuará en defensa de Estados Unidos, país que se erige en gran aspirante a llevarse su segundo cetro en este torneo y que contará con futuros miembros del Salón de la Fama de Cooperstown como Clayton Kershaw, Aaron Judge y Paul Goldschmidt, aunado a auténticas luminarias de la actualidad, y del calibre de Tarik Skubal, Paul Skenes y Mason Miller en el pitcheo, más Cal Raleigh, Bobby Witt Jr., Gunnar Henderson y el propio Judge en ataque.

Lista de los jugadores de los Miami Marlins que estarán en el Clásico Mundial 2026

Jugador País Posición Owen Caissie Canadá Jardinero Liam Hicks Canadá Receptor Otto López Canadá Infielder Yiddi Cappe Cuba Infielder Ian Lewis Gran Bretaña Infielder Michael Petersen Gran Bretaña Lanzador Jakob Marsee Italia Jardinero Jared Serna México Infielder Sandy Alcántara República Dominicana Lanzador Agustín Ramírez República Dominicana Receptor Javier Sanoja Venezuela Utility

