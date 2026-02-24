¿Cuántos jugadores de los Padres irán al Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Los San Diego Padres son uno de los equipos con mayor representación en el Clásico Mundial 2026, con 10 jugadores repartidos entre siete selecciones. Para el cuerpo técnico liderado por el manager Craig Stammen será muy importante estar al tanto de la actuación de cada uno de ellos.

Primero destacan los jugadores que estarán con República Dominicana, ya que son, en buena medida, las principales figuras de los Padres en Grandes Ligas. Fernando Tatís Jr. y Wandy Peralta representarán a su país por primera vez, mientras que Manny Machado jugará su tercer torneo después de las ediciones de 2017 y 2023.

“Ojalá que podamos traerle otro trofeo al país. Lo hicimos una vez, lo podemos hacer otra vez. Y con el equipo que tenemos, con los jugadores que estamos unidos como nunca, podemos lograr ese sueño, no solamente para nosotros, pero para el país entero”, expresó Machado hace algunos días para Listín Diario.

“Siempre es un honor ponerme el uniforme dominicano”, añadió el toletero de San Diego.

Pero no todo queda allí. Mason Miller, cerrador del equipo de San Diego para esta temporada, después de la salida de Robert Suárez, también formará parte del Clásico, pero en condición de relevista de Estados Unidos.

En el bullpen del Team USA también estará Alek Jacob, otro de los relevistas de lujo que tiene el equipo de San Diego, pensando en el 2026.

Xander Bogaerts será el representante de Países Bajos y se espera que sea la figura del conjunto europeo. También, al igual que Machado, será su tercer Clásico, después de actuar en las ediciones de 2017 y 2023.

Miguel Cienfuegos, lanzador de ligas menores, estará con el equipo de Panamá, siendo uno de los abridores del conjunto canaleño. Después de terminar con su actuación en el torneo, se devolverá al Spring Training para mostrar su talento y ver si puede convencer al equipo de una oportunidad en la MLB este año.

Es el mismo caso que Carter Loewen (Canadá) y Josh Mallitz (Israel), lanzadores que todavía no han alcanzado el nivel de Grandes Ligas, pero que tendrán un abreboca del nivel de la MLB con la participación que tendrán en el Clásico Mundial.

Mientras sus representantes dan todo por sus países en el Clásico Mundial, en el Spring Training quedará el grueso del equipo californiano trabajando para el Opening Day de la MLB 2026.

La lista de los jugadores de los Padres que estarán en el Clásico Mundial 2026

Jugador Selección Posición Manny Machado República Dominicana Tercera base Fernando Tatís Jr. República Dominicana Jardinero izquierdo Wandy Peralta República Dominicana Relevista Mason Miller Estados Unidos Relevista Alek Jacob Estados Unidos Relevista Carter Loewen Canadá Lanzador Xander Bogaerts Países Bajos Campocorto Miguel Cienfuegos Panamá Lanzador Josh Mallitz Israel Lanzador

Más contenido del Clásico Mundial de Béisbol