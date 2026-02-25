¿Cuántos jugadores de los Seattle Mariners irán al Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Habrá mucha presencia de jugadores de la organización de Seattle Mariners en la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol, que está por comenzar.

Son 16 peloteros de esta escuadra, repartidos entre 12 selecciones, los que han sido inscritos en los rosters para el torneo internacional. El grupo tiene algunas de las estrellas del conjunto que dirige Dan Wilson y también a promesas que están desarrollándose en las granjas.

Julio Rodríguez, Cal Raleigh, Randy Arozarena y Andrés Muñoz son los más destacados exponentes en la avanzada de los Mariners en el Clásico Mundial de 2026. Los dos últimos forman parte de la escuadra mexicana al mando de Benjamín Gil.

Arozarena, nacido en Cuba, pero nacionalizado mexicano, será el jardinero izquierdo de Gil por segunda edición consecutiva. En 2023 fue una de las revelaciones del torneo y se ganó a la afición con su carisma y sus jugadas espectaculares, siendo parte importante del éxito de una selección que terminó en tercer lugar y que se quedó cerca de meterse a la final.

Welcome to Team USA, Cal Raleigh!



The current MLB home run leader has announced that he will play for Team USA in the 2026 World Baseball Classic 🇺🇸 pic.twitter.com/RXb1okOmO0 — USA Baseball (@USABaseball) July 14, 2025

Fue uno de los seis latinos elegidos en el Equipo Todos Estrellas, tras batear para average de .607 y OPS de 1.507 con ocho carreras impulsadas. Por su parte, para Muñoz será su primera aparición en esta competencia y su confirmación fue una gran noticia para el cuerpo técnico, que ve al departamento de pitcheo como una de sus fortalezas, sobre todo contando con uno de los mejores cerradores de la Liga Americana.

Julio Rodríguez asiste por segunda ocasión al Clásico como jardinero central del equipo de República Dominicana, un combinado que está para grandes cosas en 2026 y que será dirigido por Albert Pujols. La joven estrella de Seattle, de 25 años de edad, dejó línea de .278/.316/.333, OPS de .649 con un doble y tres remolcadas en su debut en 2023.

Raleigh confirmó su presencia en la selección e Estados Unidos con bastante antelación, desde julio de 2025. Llegará al torneo después de una temporada estelar en la que implantó récord de jonrones para un receptor en una campaña de MLB con 60 (líder entre todos los bateadores de la Liga Americana) y también fue el mejor remolcador del joven circuito con 125. La Triple Corona se la arrebató Aaron Judge con su título de bateo.

El inicialista Josh Naylor, que acaba de pactar un contrato multianual, también jugará en el Clásico Mundial representando a su país, Canadá. Además de estas estrellas habrá peloteros de Seattle en los combinados de Italia, Panamá, Venezuela, Brasil, Colombia, Israel, Países Bajos y Corea del Sur (el lanzador Dane Dunning).

Lista de los jugadores de los Seattle Mariners que estarán en el Clásico Mundial 2026

Jugador Selección Posición Cal Raleigh Estados Unidos Receptor Gabe Speier Estados Unidos Lanzador Relevista Julio Rodríguez República Dominicana Jardinero Randy Arozarena México Jardinero Andrés Muñoz México Lanzador (Cerrador) Josh Naylor Canadá Primera Base Dane Dunning Corea del Sur Lanzador Abridor Miles Mastrobuoni Italia Utility Dominic Canzone Italia Jardinero Guillermo Zúñiga Colombia Lanzador Michael Arroyo Colombia Infielder (Prospecto) Eduard Bazardo Venezuela Lanzador Abdiel Mendoza Panamá Lanzador Charlie Beilenson Israel Lanzador Dylan Wilson Países Bajos Lanzador Pedro Da Costa Lemos Brasil Lanzador

