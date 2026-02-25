¿Cuántos jugadores de los Seattle Mariners irán al Clásico Mundial de Béisbol 2026?
Habrá mucha presencia de jugadores de la organización de Seattle Mariners en la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol, que está por comenzar.
Son 16 peloteros de esta escuadra, repartidos entre 12 selecciones, los que han sido inscritos en los rosters para el torneo internacional. El grupo tiene algunas de las estrellas del conjunto que dirige Dan Wilson y también a promesas que están desarrollándose en las granjas.
Julio Rodríguez, Cal Raleigh, Randy Arozarena y Andrés Muñoz son los más destacados exponentes en la avanzada de los Mariners en el Clásico Mundial de 2026. Los dos últimos forman parte de la escuadra mexicana al mando de Benjamín Gil.
Arozarena, nacido en Cuba, pero nacionalizado mexicano, será el jardinero izquierdo de Gil por segunda edición consecutiva. En 2023 fue una de las revelaciones del torneo y se ganó a la afición con su carisma y sus jugadas espectaculares, siendo parte importante del éxito de una selección que terminó en tercer lugar y que se quedó cerca de meterse a la final.
Fue uno de los seis latinos elegidos en el Equipo Todos Estrellas, tras batear para average de .607 y OPS de 1.507 con ocho carreras impulsadas. Por su parte, para Muñoz será su primera aparición en esta competencia y su confirmación fue una gran noticia para el cuerpo técnico, que ve al departamento de pitcheo como una de sus fortalezas, sobre todo contando con uno de los mejores cerradores de la Liga Americana.
Julio Rodríguez asiste por segunda ocasión al Clásico como jardinero central del equipo de República Dominicana, un combinado que está para grandes cosas en 2026 y que será dirigido por Albert Pujols. La joven estrella de Seattle, de 25 años de edad, dejó línea de .278/.316/.333, OPS de .649 con un doble y tres remolcadas en su debut en 2023.
Raleigh confirmó su presencia en la selección e Estados Unidos con bastante antelación, desde julio de 2025. Llegará al torneo después de una temporada estelar en la que implantó récord de jonrones para un receptor en una campaña de MLB con 60 (líder entre todos los bateadores de la Liga Americana) y también fue el mejor remolcador del joven circuito con 125. La Triple Corona se la arrebató Aaron Judge con su título de bateo.
El inicialista Josh Naylor, que acaba de pactar un contrato multianual, también jugará en el Clásico Mundial representando a su país, Canadá. Además de estas estrellas habrá peloteros de Seattle en los combinados de Italia, Panamá, Venezuela, Brasil, Colombia, Israel, Países Bajos y Corea del Sur (el lanzador Dane Dunning).
Lista de los jugadores de los Seattle Mariners que estarán en el Clásico Mundial 2026
Jugador
Selección
Posición
Cal Raleigh
Estados Unidos
Receptor
Gabe Speier
Estados Unidos
Lanzador Relevista
Julio Rodríguez
República Dominicana
Jardinero
Randy Arozarena
México
Jardinero
Andrés Muñoz
México
Lanzador (Cerrador)
Josh Naylor
Canadá
Primera Base
Dane Dunning
Corea del Sur
Lanzador Abridor
Miles Mastrobuoni
Italia
Utility
Dominic Canzone
Italia
Jardinero
Guillermo Zúñiga
Colombia
Lanzador
Michael Arroyo
Colombia
Infielder (Prospecto)
Eduard Bazardo
Venezuela
Lanzador
Abdiel Mendoza
Panamá
Lanzador
Charlie Beilenson
Israel
Lanzador
Dylan Wilson
Países Bajos
Lanzador
Pedro Da Costa Lemos
Brasil
Lanzador
