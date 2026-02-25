¿Cuántos partidos abrirá Ranger Suárez con Venezuela en el Clásico Mundial 2026?

No ha pasado la conmoción por el anuncio que hizo Tarik Skubal sobre su plan para el Clásico Mundial de Béisbol y ahora usan al dos veces ganador del Cy Young como una referencia para el resto de lanzadores que participará en el torneo. Pero Ranger Suárez no está en la misma onda.

La nueva adquisición de los Boston Red Sox hizo este martes su primera salida del Spring Training y le dio buenas noticias no sólo a la escuadra de Nueva Inglaterra, también a los seguidores de la selección de Venezuela en el Clásico.

“Aún no sé cuál duelo del Clásico Mundial de Beisbol voy a abrir”, dijo entre risas durante una entrevista con NESN. “Lo que sí sé es que voy a abrir dos o tres juegos de ser necesarios”.

Ranger Suárez está dispuesto a lanzar “dos o tres juegos” en el @WBCBaseball con @TeamBeisbolVe.



“No me preparé para un solo juego. Eso no va conmigo”, dijo el zurdo larense.



Conversamos con el venezolano luego de su primera apertura de primavera.



La entrevista completa… pic.twitter.com/2noX6DJKSr — El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) February 24, 2026

“No me preparé para un sólo juego. Eso no va conmigo”, detalló el serpentinero al portal El Extrabase. “Yo estoy preparado para dos o tres juegos. Sé que las fechas no dan para una tercera apertura, pero estaré disponible en el bullpen aunque eso sí hay que hablarlo con el equipo. Pero yo tengo la disposición”.

Ese es un gran dato para el cuerpo técnico de la escuadra de Venezuela, que ha perdido a cuatro lanzadores en una semana. Pablo López, que estaba llamado a ser el as de la rotación venezolana en el Clásico, se lesionó en los entrenamientos de Minnesota Twins y tendrá una cirugía Tommy John que le hará perder la temporada de MLB.

A José Alvarado le negaron el seguro, Oddanier Mosqueda se lesionó y Germán Márquez fue el último en salir del roster para el torneo que comenzará en pocos días. El veterano consiguió contrato con San Diego Padres y recibió la sugerencia de quedarse en el campo de entrenamiento ganándose un puesto entre los abridores.

¿Contra quién lanzará Ranger Suárez en el Clásico Mundial?

Suárez, de 30 años de edad, aseguró que no sabe cuál será el equipo al que enfrentará en la fase de grupos. Pero para que se cumpla su objetivo de estar en dos o tres aperturas es muy probable que el manager Omar López le de la responsabilidad de salir contra Países Bajos, la escuadra con la que Venezuela abre el calendario en el loanDepot Park de Miami el 6 de marzo.

Eso le daría tiempo de estar listo para la siguiente fase. Los cuartos de final de esta edición de la competencia se jugarán el 13 y 14 de marzo, con semifinales el 15 y 16, y la final el 17 en Miami. De acuerdo con las últimas proyecciones, Venezuela llega como el cuarto mejor equipo del torneo, lo que en teoría permitiría verla llegar hasta semifinales.

Ranger Suárez tendrá una nueva salida con los Red Sox el domingo, contra Baltimore Orioles. Luego se unirá a su selección ya en Miami para tener su siguiente apertura en el Clásico. Y desde hace tiempo se está alistando para este momento.

“Comencé a entrenar antes en la pretemporada, obviamente, para estar listo para el torneo”, dijo Suárez. “Sabemos que el torneo tiene expectativas muy altas y hay que estar 100% sano y 100% listo para jugar”.

“Estaba practicando el sweeper contra los diestros”, dijo Suárez. “Creo que el año pasado no estuve muy preciso con ese pitcheo, y ese era mi objetivo hoy, lanzar rompientes contra los diestros”.

