¿Cuántos títulos tiene Puerto Rico en la Serie del Caribe?
Ahora mismo cuesta recordarlo, porque la liga profesional vive momentos bajos. Pero históricamente Puerto Rico ha sido una de las grandes potencias del béisbol latinoamericano. Incluso es uno de los países que ha jugado en la Serie del Caribe desde su primera etapa.
Y por eso no resulta extraño que los boricuas tengan la segunda mayor cantidad de títulos en la justa regional, con 16. La distancia que les separa de República Dominicana no es insalvable, pero la brecha se ha ido ampliando porque se acercan a una década sin alzar el trofeo de campeones.
Tanta jerarquía ha tenido Puerto Rico que hay verdaderas leyendas de MLB -incluyendo a miembros del Salón de la Fama- que han jugado con clubes de este país en el clásico caribeño. En esta lista hay que mencionar nombres como el de Roberto Clemente, Willie Mays, Carlos Delgado, Iván Rodríguez, Juan González, Bernie Williams, Carlos Baerga, Edgar Martínez, Héctor Villanueva, entre otros.
Contra viento y marea, los puertorriqueños no han dejado de enviar representantes a la Serie del Caribe y siempre consiguen la manera de seguir alimentando su rivalidad histórica con República Dominicana y de dar pelea en la Serie, e incluso disputaron la final de la edición Mazatlán 2021 (que perdieron con las Águilas Cibaeñas).
Puerto Rico en la historia de la Serie del Caribe
Un país con tanta tradición en el béisbol por supuesto que tiene varios momentos memorables en la historia del Clásico caribeño.
Todos recuerdan, por ejemplo, el “Dream Team” que armaron en 1995 para la edición que se disputó en San Juan. Aprovechando la huelga en las Grandes Ligas, los Senadores de San Juan consiguieron convocar a estrellas como Roberto Alomar, Carlos Delgado, Edgar Martínez y Bernie Williams y no decepcionaron: conquistaron el campeonato de forma invicta con uno de los mejores equipos en la historia.
Pero hubo otros momentos inolvidables para los aficionados boricuas, como la conquista de los Cangrejeros de Santurce en 1951 en Caracas, que fue la primera a la cuenta de los boricuas, y la escuadra de 1955 como “El escuadrón del Pánico”: los mismo Cangrejeros llevaron a Clemente y Mays a Caracas y se ganaron el apodo con justicia.
El último campeonato fue el de la edición de 2018, disputada en Guadalajara, en la que los Criollos de Caguas ganaron por segundo año seguido. En Jalisco derrotaron en la final a las Águilas Cibaeñas y un año antes dieron cuenta en Culiacán de los Águilas de Mexicali, a quienes vencieron en extrainning.
A continuación, los títulos de Puerto Rico en la Serie del Caribe:
Equipo
Sede
Año
Cangrejeros de Santurce
Caracas
1951
Cangrejeros de Santurce
La Habana
1953
Criollos de Caguas
San Juan
1954
Cangrejeros de Santurce
Caracas
1955
Leones de Ponce
Santo Domingo
1972
Criollos de Caguas
Hermosilo
1974
Vaqueros de Bayamón
San Juan
1975
Indios de Mayagüez
Mazatlán
1978
Lobos de Arecibo
Caracas
1983
Criollos de Caguas
Hermosillo
1987
Indios de Mayagüez
Hermosillo
1992
Cangrejeros de Santurce
Mazatlán
1993
Senadores de San Juan
San Juan
1995
Cangrejeros de Santurce
Santo Domingo
2000
Criollos de Caguas
Culiacán
2017
Criollos de Caguas
Guadalajara
2018
