¿Cuántos títulos tiene Puerto Rico en la Serie del Caribe?

Ahora mismo cuesta recordarlo, porque la liga profesional vive momentos bajos. Pero históricamente Puerto Rico ha sido una de las grandes potencias del béisbol latinoamericano. Incluso es uno de los países que ha jugado en la Serie del Caribe desde su primera etapa.

Y por eso no resulta extraño que los boricuas tengan la segunda mayor cantidad de títulos en la justa regional, con 16. La distancia que les separa de República Dominicana no es insalvable, pero la brecha se ha ido ampliando porque se acercan a una década sin alzar el trofeo de campeones.

Tanta jerarquía ha tenido Puerto Rico que hay verdaderas leyendas de MLB -incluyendo a miembros del Salón de la Fama- que han jugado con clubes de este país en el clásico caribeño. En esta lista hay que mencionar nombres como el de Roberto Clemente, Willie Mays, Carlos Delgado, Iván Rodríguez, Juan González, Bernie Williams, Carlos Baerga, Edgar Martínez, Héctor Villanueva, entre otros.

Contra viento y marea, los puertorriqueños no han dejado de enviar representantes a la Serie del Caribe y siempre consiguen la manera de seguir alimentando su rivalidad histórica con República Dominicana y de dar pelea en la Serie, e incluso disputaron la final de la edición Mazatlán 2021 (que perdieron con las Águilas Cibaeñas).

Puerto Rico en la historia de la Serie del Caribe

Un país con tanta tradición en el béisbol por supuesto que tiene varios momentos memorables en la historia del Clásico caribeño.

Todos recuerdan, por ejemplo, el “Dream Team” que armaron en 1995 para la edición que se disputó en San Juan. Aprovechando la huelga en las Grandes Ligas, los Senadores de San Juan consiguieron convocar a estrellas como Roberto Alomar, Carlos Delgado, Edgar Martínez y Bernie Williams y no decepcionaron: conquistaron el campeonato de forma invicta con uno de los mejores equipos en la historia.

Pero hubo otros momentos inolvidables para los aficionados boricuas, como la conquista de los Cangrejeros de Santurce en 1951 en Caracas, que fue la primera a la cuenta de los boricuas, y la escuadra de 1955 como “El escuadrón del Pánico”: los mismo Cangrejeros llevaron a Clemente y Mays a Caracas y se ganaron el apodo con justicia.

El último campeonato fue el de la edición de 2018, disputada en Guadalajara, en la que los Criollos de Caguas ganaron por segundo año seguido. En Jalisco derrotaron en la final a las Águilas Cibaeñas y un año antes dieron cuenta en Culiacán de los Águilas de Mexicali, a quienes vencieron en extrainning.

A continuación, los títulos de Puerto Rico en la Serie del Caribe:

Equipo Sede Año Cangrejeros de Santurce Caracas 1951 Cangrejeros de Santurce La Habana 1953 Criollos de Caguas San Juan 1954 Cangrejeros de Santurce Caracas 1955 Leones de Ponce Santo Domingo 1972 Criollos de Caguas Hermosilo 1974 Vaqueros de Bayamón San Juan 1975 Indios de Mayagüez Mazatlán 1978 Lobos de Arecibo Caracas 1983 Criollos de Caguas Hermosillo 1987 Indios de Mayagüez Hermosillo 1992 Cangrejeros de Santurce Mazatlán 1993 Senadores de San Juan San Juan 1995 Cangrejeros de Santurce Santo Domingo 2000 Criollos de Caguas Culiacán 2017 Criollos de Caguas Guadalajara 2018

Más contenido de la Serie del Caribe