¿Cómo ver la Serie del Caribe de 2026 en vivo online, TV y streaming?

En la previa a un nuevo ejercicio de MLB, la Serie del Caribe de 2026 se perfila como uno de los eventos más atractivos del béisbol invernal y no sólo por la calidad de los equipos participantes; también debido a las circunstancias que rodearon su organización.

Efectivamente, la edición número 68 del tradicional torneo latinoamericano se jugará del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano de Zapopan, a las afueras de Guadalajara, en Jalisco, México, luego de que problemas extradeportivos obligaran a cambiar la sede, originalmente prevista en Venezuela.

La historia de este certamen caribeño, el cual reunirá a los campeones de los circuitos invernales de República Dominicana, Puerto Rico y Panamá, así como a los dos mejores clubes de la Liga Mexicana del Pacífico, bajo la designación de México Rojo y México Verde, será seguida por millones de aficionados mediante diversas plataformas de televisión y streaming, en Norteamérica y el área del Caribe. De igual modo, las acciones se disfrutarán vía radio.

¿Cómo ver la Serie del Caribe en Estados Unidos?

Los amantes del béisbol que hacen vida en Estados Unidos podrán sintonizar cada juego de la Serie del Caribe de 2026 principalmente a través de ESPN Deportes, el canal hispano de la cadena, que ha servido tradicionalmente como la casa del torneo en español bajo un acuerdo de derechos que se extendió en 2024 y que lleva las transmisiones en vivo de cada desafío.

Asimismo, la plataforma de streaming ESPN+ ofrecerá cobertura en directo para sus suscriptores, permitiendo ver el desarrollo de los partidos desde dispositivos móviles, tabletas y computadoras; una opción ideal para quienes no tendrán acceso a la señal de TV por cable, pero quieren seguir la justa.

Igualmente, servicios digitales que incluyen canales deportivos en español como Fubo ofrecen la posibilidad de ver la Serie del Caribe en directo, lo que amplía las opciones para aficionados que prefieren ver los encuentros por Internet, sin necesidad de una suscripción ortodoxa de televisión paga.

¿Cómo ver la Serie del Caribe en México?

Era evidente que México tampoco estaría aislado de las retransmisiones de la Serie del Caribe por varios canales y plataformas. Pues TVC Deportes, canal deportivo de señal paga, será uno de los principales responsables de llevar los cotejos a los hogares aztecas, especialmente para los clientes de la compañía Megacable.

Por si fuera poco, la Liga Mexicana del Pacífico suele ofrecer emisiones en streaming en su perfil oficial de YouTube. Estas opciones brindan flexibilidad para ver los duelos en una pantalla grande o en dispositivos móviles.

En México habrán varias opciones para ver a su combinado en la próxima Serie del Caribe | Norte Photo/GettyImages

¿Cómo ver la Serie del Caribe en Puerto Rico?

En Puerto Rico, la Pequeña Serie Mundial Latinoamericana podrá seguirse en vivo mediante WAPA TV, una de las estaciones más populares de la isla y que suele pasar juegos de béisbol de gran interés para la afición.

Semejante cobertura abierta facilita el acceso a los interesados en seguir a su combinado nacional o a otros equipos del torneo sin necesidad de suscripciones especiales.

¿Cómo ver la Serie del Caribe en República Dominicana?

Como no podía ser de otra forma, los residentes de República Dominicana, la nación que más veces se ha consagrado en el certamen, incluyendo la edición del 2025, seguirán las acciones a través de la señal de Digital 15.

¿Cómo escuchar la Serie del Caribe por radio?

Pero para los oyentes que prefieren el formato de radio, la Serie del Caribe en Jalisco también contará con emisión en directo por TUDN Radio y ESPN Radio en algunos mercados.

Este tradicional servicio es ideal para seguir el desarrollo de la competición mientras se viaja, se trabaja o realiza cualquier otra actividad diaria sin perder detalles.