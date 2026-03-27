¿Cuántos venezolanos jugarán en la MLB en la temporada de 2026?

La presencia de Venezuela en MLB continúa siendo sinónimo de talento, tradición y protagonismo. No en vano, para la temporada recién iniciada los sudamericanos se erigieron en la segunda nación foránea en cantidad de embajadores en el roster principal, tras República Dominicana.

Es que un total de 61 peloteros que representan a la tierra de Bolívar forman parte de las nóminas de la prestigiosa liga en los días iniciales del ejercicio, consolidando al citado país dentro de la crema y nata, tal y como ha ocurrido en las décadas recientes.

Efectivamente, este notable aporte no es casualidad, sino el resultado de años de desarrollo y una rica historia que ha visto brillar a leyendas de la talla de Luis Aparicio y Omar Vizquel en el campocorto, así como a lanzadores que dominaron una época, del calibre de Johan Santana y Félix Hernández. A esta lista se suma un Miguel Cabrera quien apunta a convertirse en el segundo vinotinto en ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown, dentro de poco tiempo, para emular al propio Aparicio.

De igual forma, el auge actual del béisbol venezolano se ha visto impulsado por la reciente conquista del Clásico Mundial, un logro para la posteridad que ha reforzado la pasión por este deporte, considerado el pasatiempo nacional. De hecho, semejante éxito probablemente servirá de plataforma para una nueva generación de estrellas del futuro.

Por otro lado, entre los 61 venezolanos que iniciaron la nueva temporada en las mayores destacan nombres de peso como Ronald Acuña Jr., máxima figura en la actualidad, junto a referentes veteranos y consolidados, tales son los casos de José Altuve y Salvador Pérez. A ellos se suman cañoneros en pleno ascenso, en relación a Luis Arráez, Jackson Chourio, William Contreras y Maikel García, aunado al ya tradicional poder de Eugenio Suárez.

En el apartado del pitcheo, la recién adquisición de Boston Red Sox, el zurdo Ranger Suárez, encabeza una camada llanera que incluye a relevistas de impacto como los cerrojos Robert Suárez y Daniel Palencia; mientras que la ausencia durante todo el 2026 del diestro de Minnesota Twins, Pablo López, debido a su cirugía Tommy John, supone una baja sensible.

Por su parte, Red Sox y Arizona Diamondbacks fueron las organizaciones con más venezolanos en el roster inaugural, cortesía de cinco cada una: Ranger Suárez; el receptor Carlos Narváez; el inicialista Willson Contreras; el infielder Andruw Monasterio y el jardinero Wilyer Abreu (OF) del lado de Boston; en tanto que los pitchers Eduardo Rodríguez y Juan Morillo, junto al catcher Gabriel Moreno, el jugador de cuadro Ildemaro Vargas y el patrullero Jorge Barrosa (OF) acompañan a los desérticos.

Sin dudas, la nueva zafra reafirma el peso de Venezuela, tanto en cantidad como en calidad, dentro del ecosistema de MLB.

Jugadores venezolanos en la Liga Americana

Boston Red Sox (5): Ranger Suárez (P), Carlos Narváez (C), Willson Contreras (1B), Andruw Monasterio (IF), Wilyer Abreu (OF).

Chicago White Sox (4): Jedixson Páez (P), Luisángel Acuña (UTI), Lenyn Sosa (INF), Everson Pereira (OF).

Kansas City Royals (2): Salvador Pérez (C), Maikel García (INF).

Detroit Tigers (2): Gleyber Torres (2B), Enmanuel De Jesús (P).

Cleveland Guardians (2): Gabriel Arias (INF), Brayan Rocchio (SS).

Seattle Mariners (2): Eduard Bazardo (P), Leo Rivas (INF).

Houston Astros (1): José Altuve (2B).

Minnesota Twins (1): Pablo López (P - Lista de lesionados).

Toronto Blue Jays (1): Andrés Giménez (2B).

Los Angeles Angels (1): José Suárez (P).

Jugadores venezolanos en la Liga Nacional

Arizona Diamondbacks (5): Eduardo Rodríguez (P), Juan Morillo (P), Gabriel Moreno (C), Ildemaro Vargas (INF), Jorge Barrosa (OF).

Atlanta Braves (3): Ronald Acuña Jr. (OF), Robert Suárez (P), Orlando Arcia (SS).

Philadelphia Phillies (3): José Alvarado (P), Jesús Luzardo (P), Rafael Marchán (C).

Washington Nationals (3): Keibert Ruiz (C), Andrés Chaparro (INF), Jorbit Vivas (INF).

Milwaukee Brewers (3): William Contreras (C), Jackson Chourio (OF), Ángel Zerpa (P).

San Diego Padres (3): Germán Márquez (P), Freddy Fermín (C), Bradgley Rodríguez (P).

Los Angeles Dodgers (3): Miguel Rojas (INF), Edgardo Henríquez (P), Brusdar Graterol (P - Lista de lesionados).

New York Mets (2): Francisco Álvarez (C), Luis Torrens (C).

Chicago Cubs (2): Daniel Palencia (P), Moisés Ballesteros (C).

Cincinnati Reds (2): Eugenio Suárez (3B), José Franco (P).

St. Louis Cardinals (2): Pedro Pagés (C), Yohel Pozo (C).

Colorado Rockies (2): Ezequiel Tovar (SS), Antonio Senzatela (P).

San Francisco Giants (2): Luis Arráez (INF), José Buttó (P).

Miami Marlins (1): Javier Sanoja (UTI).

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