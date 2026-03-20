3 fechas en las que se puede jugar el próximo Clásico Mundial de Béisbol

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 cerró con un balance ampliamente positivo, el cual confirma su presencia como uno de los eventos más relevantes del calendario en dicha disciplina.

Efectivamente, la sexta edición del ascendente torneo de selecciones, disputado en sedes de Estados Unidos, Japón y Puerto Rico, no sólo mantuvo el nivel competitivo; elevó sus cifras de impacto global.

No en vano, la asistencia a los estadios registró un incremento cercano al 25% respecto a la justa de 2023, mientras que el crecimiento económico en las ciudades anfitrionas volvió a ser significativo, con millones de dólares generados para las ciudades locales. A esto se sumó una notable subida en la audiencia televisiva, con la final entre Venezuela y Estados Unidos alcanzando cifras récord (sobre los 10 millones de espectadores), lo que augura un enorme futuro al certamen.

En lo deportivo, el Clásico dejó historias memorables, del calibre de la sorprendente actuación de Italia, que alcanzó las semifinales, mientras que Venezuela logró su primer título, tras imponerse a verdaderas potencias como Japón y Estados Unidos en auténticos partidazos de cuartos de final y final, respectivamente. Igualmente, el nivel competitivo quedó evidenciado en los duelos de alto voltaje de semis: primero el Team USA ante la también poderosa República Dominicana, previo al cruce entre sudamericanos y europeos.

Sin embargo y pese a la comparecencia de las principales figuras de MLB, el WBC continúa enfrentando desafíos estructurales a raíz de su realización en plenos Entrenamientos Primaverales, lo que implica restricciones en el uso de lanzadores y ciertas limitaciones para peloteros de posición.

Este factor ha abierto el debate sobre posibles cambios en el calendario, motivo por el que se presentarán, a continuación, tres fechas tentativas para que se lleve a cabo el próximo Clásico Mundial, tomando en cuenta que no se ha confirmado si será en 2029 (cuando tocaría bajo el sistema de rotación actual) o 2030.

1. A mitad de la temporada de MLB

Al margen de celebrarse en 2029 o al año siguiente, el comisionado de Grades Ligas, Rob Manfred, dejó abierta la puerta a una transformación importante del evento de países. “Obviamente, tenemos compromisos con FOX (cadena televisiva) en lo que respecta al Juego de Estrellas a mitad de campaña hasta 2028”, explicó Manfred a la agencia AP. “A medida que el juego continúa evolucionando, hemos hablado sobre torneos a mitad de temporada en general. Y ciertamente, si decidiéramos tomar en serio esto, ésta sería una oportunidad ideal”.



ESPN agregó que cabe la posibilidad de que la fase de grupos del World Baseball Classic se realice nuevamente en marzo, en época de Spring Training, pero las etapas decisivas (cuartos, semis y la final) sean celebradas en julio, alrededor del All-Star de las mayores.

2. Luego de la Serie Mundial

República Dominicana y Estados Unidos disputaron una semifinal de WBC 2026 con ambiente e intensidad de Serie Mundial de MLB | Sam Navarro-Imagn Images

Disputar el la cita de selecciones una vez terminada la Serie Mundial, a finales de octubre o inicios de noviembre, es una opción que emularía el modelo de los Mundiales de Fútbol, y que se ha llegado a barajar, dado que no habrían interrupciones en el calendario de MLB y los peloteros estarían "liberados" de sus responsabilidades.



La única desventaja iría de la mano a la fatiga extrema para los beisbolistas que acompañaron a sus organizaciones hasta la postemporada en Estados Unidos, igual que para aquellos que accionaron hasta septiembre, y tendrían que volver a retomar el ritmo de la competición, tras un mes "parados".

3. En el Spring Training (como ahora)

Marzo es la fecha utilizada desde la creación del evento, en 2006, así que coincide con el Spring Training, trayendo consigo que los jugadores ya se encuentren en proceso de preparación física.



El principal obstáculo es el límite de lanzamientos de los pitchers, quienes al estar en una etapa temprana de acondicionamiento, sufren restricciones de parte de franquicias y de la propia MLB. Asimismo, algunas figuras estelares prefieren quedarse en sus cuarteles de pretemporada y no acompañar a sus naciones cuando se preparan para una zafra que antecede a nuevas firmas de contrato o extensiones.

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