Cuba en el Clásico Mundial: Récords, mejor actuación y jugadores históricos

Cuba ha sido un país recurrente en el Clásico Mundial de Beisbol desde sus inicios, siendo un país donde se vive muy intensamente este deporte, a pesar de la grave situación política que hay en la isla desde hace varias décadas. Desde el planteamiento de la MLB por realizar este torneo, siempre estuvo presente tomar en cuenta a los antillanos.

El país caribeño ha participado en todas las ediciones del torneo, desde el 2006 hasta 2023. En el 2026 volverán a ser parte de la justa, ubicados en el Grupo A, con Canadá, Colombia, Panamá y el anfitrión Puerto Rico. Los partidos de la primera fase los disputarán en el Estadio Hiram Bithorn, ubicado en San Juan, del 6 al 11 de marzo de 2026.

Los dos mejores del grupo avanzan a la segunda ronda y, en ese sentido, tienen grandes posibilidades de avanzar, ya que son junto con Puerto Rico los favoritos para alcanzar los cuartos de final, aunque Canadá también está armando un buen equipo, lleno de jugadores de MLB.

Por los problemas políticos que hay en la isla, los equipos de Cuba son conformados con jugadores locales o que tengan buena relación con el gobierno. Durante la historia del torneo no han podido utilizar a sus estrellas de Grandes Ligas, salvo en el 2023, cuando tuvieron a Yoán Moncada y a Luis Robert, ambos jugadores de MLB.

🚨 PRIMERAS IMÁGENES — CUBA | WBC 2026 🇨🇺⚾

Ya se filtran las primeras imágenes del jersey home del Equipo Cuba para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.



Cambio clave: en esta edición, todos o casi todos los uniformes del WBC serán producidos por Nike y provistos directamente por… pic.twitter.com/wXv3AFFnI8 — Carlos Rojas (@CRojasDesign) January 10, 2026

¿Cuál ha sido la mejor actuación de Cuba en el Clásico Mundial?

Cuba sorprendió al mundo en su primera participación en un Clásico Mundial, cuando en 2006 alcanzaron la final del torneo, aunque cedieron ante el primer campeón, la selección de Japón. Tenían un equipo realmente competitivo, con jugadores como Yulieski Gurriel, Yadel Martí, Pedro Luis Lazo, Ariel Pestano, Frederich Cepeda, entre otros.

Una de las mayores hazañas fue haber derrotado 3 por 1 a República Dominicana en las semifinales del torneo. Los quisqueyanos eran grandes favoritos para llegar a la final, pero Cuba, sin jugadores afiliados a MLB, logró acabar con el sueño de los dominicanos.

En la final, en un duelo peleado en el Petco Park de San Diego, los japoneses liderados por Daisuke Matsuzaka e Ichiro Suzuki se impusieron con marcador 10 carreras por 6.

Yoenis Céspedes actuó en el WBC de 2023 | Mary DeCicco/GettyImages

¿Cuáles han sido los jugadores históricos de Cuba en el Clásico Mundial?

Hay varios jugadores cubanos que ostentan marcas en la historia del torneo. Por ejemplo, Alfredo Despaigne, es el líder histórico en cuadrangulares, con siete batazos fuera del parque en sus participaciones en el campeonato.

También está Frederich Cepeda, quien tiene el récord de más hits con 32, carreras impulsadas con 23, y bases por bola con 22. Hay otros jugadores que han dejado su huella como Yoenis Céspedes, Eduardo Paret, Omar Linares y Pedro Luis Lazo.

¿Qué posibilidades tiene Cuba en el Clásico Mundial de 2026?

Analizar el futuro de Cuba en el Clásico Mundial siempre es una tarea complicada, ya que su liga es poco publicitada y los jugadores son realmente desconocidos. Sin embargo, en los papeles, el equipo cubano no está para pelear el campeonato.

Hay posibilidades de que se incluyan estrellas de la MLB, pero todavía hay ciertas dudas sobre este asunto, ya que la decisión final la toma la Federación Cubana de Beisbol. Para el torneo sería atractivo ver a un equipo con figuras como Yordan Álvarez, Luis Robert Jr., entre otros.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol