La historia completa del Clásico Mundial de Béisbol

El Clásico Mundial de Béisbol nació en 2006 para llenar un vacío notorio en este deporte: la falta de una competencia sólida a nivel de selecciones. Mientras que disciplinas como el fútbol, el baloncesto e incluso el tenis contaban con torneos de países bien consolidados, el béisbol carecía de un campeonato que reuniera a los mejores del mundo.

No fue hasta el 2006 que se dio la primera entrega del Clásico Mundial, un torneo organizado por MLB, que desde entonces se ha consolidado como el campeonato que reúne a las mejores estrellas de esta disciplina con las camisetas de sus respectivas naciones.

Aunque la La Federación Internacional de Béisbol tiene torneos similares, no existe la posibilidad de que jugadores con estatus de Grandes Ligas participen, por lo que nunca han tenido la importancia y apoyo mediático que sí ha disfrutado el Clásico Mundial.

David Ortiz fue figura de República Dominicana en el Clásico Mundial | Jamie Squire/GettyImages

¿Por qué el Clásico Mundial no se había hecho antes del 2006?

Desde el 2006, el Clásico Mundial se lleva a cabo con las ediciones vividas en 2009, 2013, 2017, 2023 y 2026. Ante la necesidad de crear un torneo en el que participaran las estrellas de este deporte, la MLB decidió organizar un torneo de selecciones y la apuesta ha sido bien recibida.

La Copa Mundial de Beisbol y los torneos olímpicos seguían siendo torneos amateurs y esto no generaba atención en los aficionados. Ante esta situación, las Grandes Ligas anunció la celebración del Clásico 2006, en el que participaron 16 equipos.

En otras disciplinas, no es común que una liga de un país organice este tipo de eventos, pero en el beisbol la MLB tuvo que dar un paso al frente para salir del molde y regalarle a los aficionados la oportunidad de apoyar a sus selecciones.

Otro punto a tomar en cuenta es que el beisbol había sido desplazado del panorama olímpico, por lo que los equipos de las Grandes Ligas se reunieron para promocionar este deporte a nivel mundial con la celebración del WBC.

¿Quiénes son los máximos ganadores del Clásico Mundial?

Después de cinco ediciones disputadas, Japón es el máximo ganador con las conquistas de 2006, 2009 y 2023. La jerarquía y el talento que tienen los asiáticos, con una liga consolidada y peloteros brillando en la MLB, les ha dado la oportunidad de mostrar su talento ante el mundo.

República Dominicana en 2013 y Estados Unidos en 2017 han sido las otras selecciones que han logrado levantar el máximo trofeo. Hay equipos que han estado en deuda con sus aficiones como lo son Venezuela y Puerto Rico, que no han logrado ganar.

¿Cuáles son los niveles de audiencia del Clásico Mundial?

Las primeras ediciones generaron algo de dudas sobre si el torneo era sostenible en el tiempo, tomando en cuenta que los jugadores pertenecen a equipos de la MLB y, como siempre se juega en marzo, es una fecha sensible, ya que es tiempo del Spring Training.

Sin embargo, este campeonato se ha ido consolidando y ahora no parecen existir dudas sobre su continuidad, sobre todo por los niveles de audiencia. El torneo de 2023 atrajo a 1,306,414 aficionados, un aumento del 20% respecto a 2017. El juego entre EE. UU. y México en Arizona estableció un récord para la primera ronda con 47,534 espectadores.

Estas cifras seguramente aumentarán en 2026, cuando el mundo del beisbol se paralice para ver a estrellas como Shohei Ohtani, Aaron Judge, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatís Jr., Ronald Acuña Jr. o Bryce Harper con sus respectivas selecciones.

Johan Santana representó a Venezuela en el WBC de 2006 | Doug Benc/GettyImages

¿Cómo es el actual formado del Clásico Mundial?

En la edición de 2026, participarán 20 equipos divididos en cuatro grupos de cinco. Cada grupo juega un formato de todos contra todos y los mejores dos avanzan a los cuartos de final.

Después de la primera ronda, ocho equipos avanzan a la etapa de eliminación directa. Los del grupo A y B juegan los cuartos de final en Houston mientras que el C y el D juegan en Miami. Los ganadores juegan las semifinales y los victoriosos se disputan la final del campeonato.

Ohtani fue declarado MVP de la edición de 2023 | Eric Espada/GettyImages

Clásico Mundial del 2006

Fue la primera edición del torneo con el sorpresivo equipo de Cuba, que logró llegar a la final frente a Japón. Los asiáticos se impusieron en la final 10-6 en el Petco Park de San Diego para convertirse en el primer campeón. Daisuke Matsuzaka, lanzador de gran recorrido en MLB, fue declarado MVP. Tokio, San Juan, Phoenix y San Diego fueron las sedes.

Clásico Mundial de 2009

Japón sorprendió al mundo con su "back to back", con una victoria ante Corea del Sur 5-3 en 10 innings en el Dodgers Stadium ante Corea del Sur. El lanzador Daisuke Matzuzaka volvió a ser protagonista y se llevó nuevamente el MVP. Esta edición se jugó en Tokio, Ciudad de México, Toronto, Miami, San Diego y Los Angeles.

Clásico Mundial de 2013

Fue un torneo especial para los latinos, ya que República Dominicana, el país que más ofrece jugadores foráneos a la MLB, logró consagrarse, tras una victoria 3-0 sobre Puerto Rico en una final que se disputó en el Dodgers Stadium. El equipo quisqueyano terminó invicto y Robinson Canó, estrella de Grandes Ligas, fue nombrado MVP. Esta vez se jugó en Fukuoka (Japón), Taichung (Taiwán), Phoenix, Miami y San Francisco.

Clásico Mundial de 2017

Ya era hora de que la máxima potencia de este deporte pudiera demostrar que también pueden brillar como una selección. Los Estados Unidos ganaron su primer y único título, tras derrotar 8-0 a Puerto Rico en la final. Marcus Stroman coqueteó con el juego sin hits ni carreras en la definición del título y fue nombrado el MVP del certamen. Se jugó en Tokio (Japón), Seúl (Corea del Sur), Miami, Guadalajara (México), San Diego y Los Angeles (EE. UU.).

Clásico Mundial de 2023

Nuevamente Japón sorprendió al mundo con Shohei Ohtani en plan estelar. Los nipones levantaron su tercer título, con una victoria 3-2 sobre Estados Unidos en Miami. Ohtani, además de ganar el MVP, ponchó a Mike Trout para el último out del campeonato. Se jugó en Taichung (Taiwán), Tokio (Japón), Phoenix y Miami.