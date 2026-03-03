El debut de Giancarlo Stanton con los Yankees en el Spring Training 2026

Los New York Yankees habían visto accionar a todas sus piezas clave en ataque durante los primeros 10 días de encuentros de Spring Training 2026, a excepción de uno: Giancarlo Stanton.

Es que el veterano slugger arrastraba molestias en los codos, mismos que fueron operados previo al curso pasado y que lo limitó a "apenas" 77 desafíos de la ronda regular, su menor cantidad en una campaña completa desde 2019.

Pues Stanton por fin se estrenó en la actual pretemporada, ya que participó este martes en la blanqueada de los Yankees contra Panamá7x0. El máximo jonronero en activo de MLB totalizó un hit en dos turnos con una anotada.

Apareciendo en el cuarto turno del lineup del manager Aaron Boone, el MVP de la Liga Nacional en 2017 se ponchó tirándole en el primer inning, pero tomó revancha en el cuarto al conectar una línea salvaje y sin enemigos, previo a anotar en la misma entrada.

114.3 MPH single in Giancarlo Stanton’s first appearance of 2026💪🏻#Yankees pic.twitter.com/vheuoZeJp2 — Fireside Yankees (@FiresideYankees) March 3, 2026

"Competir día a día con la meta de ayudar al equipo a conquistar una Serie Mundial", declaró el cinco veces All Star al New York Post cuando se le preguntó cuál es su objetivo en la nueva contienda. Además, el fuerte cañonero explicó que su preparación actual se centra en fortalecer el agarre y mantener la potencia en el swing, aspectos fundamentales para sostener su producción ofensiva.

Por otro lado, los brazos del ex Miami Marlins continúan requiriendo tratamiento permanente, pero se siente preparado para competir. "Estoy bien, listo para pararme allí a diario". A lo largo de 16 zafras de Grandes Ligas, Stanton acumula .258 de average con 453 vuelacercas, cifra número 1 entre los activos, y 1.169 producidas (cuarto entre los que aún juegan en las mayores).

Por su parte, el manager Boone ha destacado la importancia del veterano paleador en el lineup, especialmente ante el aumento de lanzadores zurdos en MLB. Pero más allá de los números, la experiencia del dueño de dos Bates de Plata también se ha convertido en una referencia para los jóvenes en el Bronx, quienes suelen buscar consejos rápidos previo a sus turnos.

"Quiero que G esté con los prospectos y demás chicos jóvenes y los ayude a desarrollar su potencial y el poder en el swing", había revelado el dirigente de los mulos hace algunos días, en relación a otro de los roles del todavía bateador designado "titular" de una escuadra que, aunque no gana la Serie Mundial desde 2009, llegó a dicho clásico en 2024.

