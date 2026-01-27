Las declaraciones del capitán de Yankees Aaron Judge tras recibir su tercer premio MVP

La primera gran ovación dedicada a Aaron Judge en 2026 no se produjo en el Yankee Stadium, sino en un elegante y concurrido salón de Manhattan, como parte de la cena anual número 101 de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA).

Dicho evento estuvo cargado de simbolismo para el capitán de los New York Yankees, quien fue homenajeado por una temporada histórica, la cual le valió su segundo MVP de la Liga Americana de forma corrida y el tercero en los recientes cuatro años.

De hecho, Judge acudió a la gala para recibir su Más Valioso del 2025, aunado al reconocimiento especial “Toast of the Town”. A su lado se encontraba uno de los encargados de rendirle tributo en la ceremonia, su ex compañero en el Bronx y amigo personal, Anthony Rizzo, dueño de un emotivo discurso en el cual destacó el impacto humano y deportivo del jardinero.

"Es la persona más especial con la que he estado", señaló el seleccionado a tres Juegos de Estrellas de MLB, en relación al Juez. "Ser beisbolista en Nueva York es diferente, como todos saben. Cuando te pones las rayas, vas a tener buenos y malos momentos. A veces pesan mucho. Las luces brillan más, la presión es mayor, cada momento se magnifica y no todos están hechos para este escenario, pero lo que él hace todos los días con su liderazgo desinteresado es algo que admiro".

Aaron Judge es uno de los mejores bateadores de MLB del siglo XXI | New York Yankees/GettyImages

Por su parte, el icono moderno de los Bombarderos comenzó agradeciendo a su esposa, Samantha, a quien atribuyó gran parte de su éxito al ser la persona encargada de apoyarlo emocionalmente y de estar al pendiente de cada detalle de su familia, en especial ahora que es padre. "Tú eres mi coach de bateo cuando te necesito, mi terapeuta cuando te necesito. Y darme el mejor regalo de todos, que es nuestra hermosa hija, Nora, ha sido lo mejor de todo. Es increíble ser papá; no importa si me voy de 4-4 o de 4-0: llegar a casa y ver su sonrisa, de eso se trata".

Ya en lo deportivo, la temporada 2025 de Judge fue una de las más dominantes en la historia reciente de Grandes Ligas, al dejar una línea ofensiva de .331/.457/.688 con 53 jonrones y 114 empujadas, junto a .215 en OPS+, el mejor de toda la competición. Asimismo, el jardinero de 33 años se convirtió en el pelotero más alto en ganar un título de bateo, logro que Rizzo calificó como especialmente "meritorio" debido a la calidad de los contactos y el nivel actual del pitcheo.

Entretanto, El Juez reconoció la exigencia del público neoyorquino y agradeció el esfuerzo de los fans que llenan las gradas a sabiendas de lo caro que puede llegar a ser una entrada para un encuentro de MLB en el Bronx.

"Tener la oportunidad de representar a los Yankees y a la ciudad de Nueva York conlleva estándares muy altos. Ustedes esperan mucho, exigen mucho y creo que eso saca lo mejor de todos nosotros y saca lo mejor de mí. Así que sólo quiero darles las gracias. Muchos de ustedes ahorran para venir a un sólo partido a vernos jugar, a verme jugar, y quiero darles lo mejor y ofrecer espectáculo".

