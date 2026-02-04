Las declaraciones de Eugenio Suárez en su regreso a los Cincinnati Reds

Eugenio Suárez volverá a la ciudad en la que se convirtió en un ídolo, después de firmar por una temporada con los Cincinnati Reds, a cambio de 15 millones de dólares, en un contrato que incluye una opción mutua para 2027.

Suárez debutó con la camiseta de los Reds en 2015 y se mantuvo hasta 2021 con la organización, en la etapa más exitosa de su carrera. Conectó 189 jonrones en esa divisa, con la temporada de 2019 como su más productiva, al conectar 49 bambinazos.

El año pasado, Suárez estuvo primero con los Arizona Diamondbacks y luego pasó a los Seattle Mariners. En total, logró 49 jonrones y 118 carreras impulsadas con ambas organizaciones, amén de un promedio de bateo de .228.

Era el mejor tercera base disponible en la agencia libre en los últimos días y los Reds no dudaron en traerlo de vuelta. El Great American Ball Park es un escenario ideal para Suárez, donde año tras año se conectan muchos cuadrangulares en la MLB.

"Cuando veo la alineación ahora, nos veo muy bien. El cuerpo de lanzadores ha estado genial y la ofensiva está ahí", dijo el venezolano. "Estoy aquí para ayudar al equipo, no para ser un superhéroe, sino para ser mi mejor versión y dejarlo todo en el campo".

Para el veterano, regresar a una ciudad donde se convirtió en ídolo es lo mejor que le puede pasar a estas alturas de su carrera. "Dije en aquel momento: tal vez termine mi carrera en Cincinnati, y cinco años después, aquí estoy", comentó Suárez. "Creo que este es el regalo. Estar de vuelta donde todos te conocen y donde te sientes cómodo".

Incertidumbre por el Clásico Mundial

Suárez ha mostrado interés de representar a Venezuela en la edición 2026 del Clásico Mundial, como lo hizo en el pasado torneo de 2023. Sin embargo, la compañía aseguradora del torneo ha sido muy celosa con los jugadores veteranos.

A los 34 años de edad, Suárez podría ser el antesalista titular de Venezuela y uno de los bates más productivos del torneo. No obstante, ya hay un antecedente en el equipo venezolano y es que a los veteranos José Altuve y Miguel Rojas se les negó la póliza para estar en el campeonato.

Todo esto se sabrá este jueves 5 de febrero, cuando la MLB oficialice los rosters del torneo y se despeje la duda de si Suárez estará con su selección.

