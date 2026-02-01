Eugenio Suárez regresa a los Cincinnati Reds con contrato para la temporada de 2026

Eugenio Suárez firmó este domingo con los Cincinnati Reds por un año y 15 millones de dólares, acuerdo que tiene una opción mutua para 2027 por 16 millones de dólares, informó Jeff Passan, de ESPN.

El antesalista venezolano, que espera unirse al roster de Venezuela para el Clásico Mundial de 2026, tendrá mayormente el rol de bateador designado de los Rojos en 2026, temporada en la que espera subir su valor de mercado en busca de un mejor pacto de cara a la próxima agencia libre.

Suárez regresa así a Cincinnati, organización en la que se hizo figura de las Grandes Ligas durante 7 campañas. En 2018 fue al Juego de Estrellas con el uniforme escarlata y en un par de zafras recibió votos al MVP de la Liga Nacional. Durante su estadía en los Reds, el venezolano dejó promedios de .253/.335/.476, 189 jonrones, 524 carreras remolcadas y .811 de OPS, números que pudo mejorar ya fuera del equipo y en las franquicias de Seattle Mariners y Arizona Diamondbacks.

Suárez, el mejor bateador zurdo del mercado de agentes libres, priorizó ir a un equipo que conoce y que a sus 34 años le dejará batear con libertad como designado. En 2025, Cincinnati avanzó a la postemporada como uno de los comodines de la Liga Nacional con marca de 83-79 y ahora tendrá el poder del venezolano para seguir soñando con ir más lejos en 2026.

El ahora designado de los escarlatas fue invitado al Juego de Estrellas la campaña pasada, la cual finalizó con promedios de .228/.298/.526, 28 dobles, 49 cuadrangulares y 118 carreras impulsadas, demostrando el arma ofensiva que representa.

Cabe recordar que Suárez es reconocido como uno de los mejores sluggers de las Grandes Ligas en la actualidad, pese a su alta tasa de ponches por temporada. Su porcentaje de ponches de 29.8% se ubicó en el quinto percentil entre los bateadores calificados en el 2025, y lideró la Liga Americana en ponches tanto en 2022 (196) como en 2023 (214). Antes, en 2019, fue el bateador con más abanicados en la Liga Nacional (189), falencia de su juego con la que tendrá que lidiar Cincinnati en la zafra que se avecina.

El valor de su nuevo acuerdo no parece ser un impedimento para que Suárez se vista de vinotinto en el Clásico Mundial, ya que pese a su edad no presenta molestias recientes que vislumbren que tendrá problemas con el seguro.

