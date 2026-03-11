Las declaraciones del manager de Italia después de vencer al Team USA en el Clásico Mundial

Francisco Cervelli tenía una cara que describía todo lo que estaba pasando por su mente, después de derrotar 8 por 6 a Estados Unidos, favorito para ganar el Clásico Mundial, y continuar con el invicto de la selección italiana en el torneo.

El manager de Italia habló con Jon Morosi, de MLB Network, tras terminar el compromiso. El ex receptor de Grandes Ligas ha sido un motivador para este grupo de jugadores que han sorprendido en esta edición del Clásico.

"Esto es espectacular, fantástico, increíble, aunque no estoy sorprendido. Estos muchachos tienen mucho talento. Hablamos después del partido, podemos jugar béisbol. Lo que están haciendo estos muchachos es increíble, ahora tenemos un gran juego contra México y tenemos que seguir", dijo el venezolano, que representa a Italia como manager por la ascendencia de su familia.

"Les dije que teníamos que ser muy pacientes, tener la calma y creo que los lanzadores lo hicieron. Estoy haciendo esto con el corazón, esto no es por dinero, es por amor al juego y por hacer realidad el sueño de estos jugadores", dijo Cervelli.

Si Italia vence a México en la última jornada del grupo, estarían clasificando a los cuartos de final de forma invicta. Sin embargo, si pierden por 4 o menos carreras, también estarían avanzando a la segunda ronda del evento.

"Spectacular, fantastic, incredible. I'm not surprised though. [Team Italy] has talent, real talent."@jonmorosi chats with manager Francisco Cervelli after tonight's 8-6 victory 🇮🇹 https://t.co/99m7sgMXq1 pic.twitter.com/vp1pu3Y9pe — MLB Network (@MLBNetwork) March 11, 2026

Pase lo que pase, esta selección italiana será recordada por vencer a Estados Unidos en un Clásico Mundial. Y no cualquier equipo del Team USA, uno que tiene a Aaron Judge, Bryce Harper, Bobby Witt Jr., Will Smith, Alex Bregman y compañía.

"Este equipo se lo cree", dijo Cervelli. "Sencillamente hemos salido a hacer las cosas bien, a jugar buen beisbol, hemos ejecutado y estoy muy orgulloso de estos muchachos".

Cervelli apenas tiene 40 años de edad y es un manager con muy poca experiencia. Sin embargo, trae un recorrido importante como receptor de Grandes Ligas, con experiencia en 13 temporadas.

Jugó para los New York Yankees, Pittsburgh Pirates, Atlanta Braves y terminó su carrera en el 2020 con los Miami Marlins. En total dejó promedio de .268, con 41 jonrones y 275 carreras impulsadas, siendo un gran cátcher defensivo.

Fue parte del último equipo de los Yankees en ganar una Serie Mundial, en el 2009. Ha trabajado como comentarista televisivo de la MLB y ahora tiene una nueva etapa como manager de Italia, sorprendiendo por haberle ganado al poderoso Team USA en un Clásico Mundial.

Más contenido del Clásico Mundial de Béisbol